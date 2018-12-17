中評鏡頭：中華汽車楊梅廠紀念創辦人嚴慶齡

中華汽車楊梅廠區，創辦人嚴慶齡的雕像。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月17日電（記者 黃文杰）位於桃園楊梅的中華汽車楊梅工廠由裕隆汽車創辦人嚴慶齡於1969年成立，台灣商用汽車製造商廠區有嚴慶齡雕像，也有慶齡大樓，他就是裕隆集團嚴凱泰父親，嚴凱泰月初突然病逝，但中華汽車董事會早在2016年已經推舉嚴凱泰妻子嚴陳莉蓮為董事長，嚴凱泰突然離世，對於中華汽車營運沒有太大影響。



民進黨桃園市長鄭文燦17日前往中華汽車楊梅廠，出席“桃園市政府2018年產業綠色化輔導計劃成果記者會”，活動結束，也與中華汽車總經理陳昭文一起主持，全世界第一台3C快充白牌電動機車，只需充電10分鐘便可跑40公里，這輛電動車明年才會正式公開，算是提前亮相。



陳昭文接受媒體採訪提到，楊梅廠四輪商用車仍生產，也會針對新能源的商用車陸續開發，並積極推動二輪電動機車新事業以及開發新產品技術，電動機車確實是努力方向。



被問到，最近幾個月，台灣進口車數量幾乎與“國產”車一樣，衝擊本地汽車產業看法？



陳昭文表示，只有努力去想辦法增加自己競爭力，目前中華汽車生產調配正常，並未像其他車廠產能過剩，實施有薪假，新能源的開發也都持續在進行，



被問到明年度台灣車市看法？陳昭文表示，持續穩定發展。