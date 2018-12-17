安倍強硬做法招致反感　在野黨力圖轉守為攻

中評社香港12月17日電／共同社15、16兩日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，安倍內閣支持率跌至42.4%，而不支持率升至44.1%，反超了支持率。共同社指出，在臨時國會上強行讓擴大接納外籍勞動者的《出入境管理及難民認定法》修正案等獲得通過、向美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）遷入地名護市邊野古沿岸地區投入沙土等，甚至可謂強硬的手法招致反感，“厭煩政權”（立憲民主黨幹部語）的樣態顯現。在野黨未能阻止按執政黨步調的國會運營，著眼於明夏的參院選舉，試圖在明年年初開幕的例行國會上轉守為攻。政府和執政黨方面或將被迫展開防守。



“這是國民驚訝於絲毫感受不到對行使權力的謙虛態度的結果。”立憲民主黨幹事長福山哲郎16日在京都市內接受採訪，如此分析了民調結果。國民民主黨黨首玉木雄一郎也斥責稱“反映出安倍政權憑藉人數優勢的強硬與傲慢”。



立憲民主黨幹部稱“不僅是內閣支持率，自民黨支持率也下跌了6.6個百分點，這不是小事”，認為是捲土重來的良機。



圍繞修改後的《入管法》，執政黨支持者中不同意見也很強烈的情況明瞭。對於在臨時國會上急於通過修正案一事，自民黨支持人群中有47.5%、公明黨支持人群中有46.9%回答“不予肯定”。而贊成擴大加納外籍勞動者本身的受訪者中，也有55.3%不予肯定。



首相官邸相關人士承認，“在明年的例行國會中，並未設想提出入管法般的朝野對決法案。正因為是（距離參院選舉尚有時日的）臨時國會，也存在硬沖的部分。”強調了已考慮到了會出現一定下挫的因素。



安倍政權方面有意在外交領域爭取得分，力圖挽回支持率。首相安倍晉三擬明年1月訪問俄羅斯，加快和平條約締結談判。打算在6月於大阪召開的二十國集團（G20）峰會上也取得一定成果，迎接參院選舉。



不過，對於2013年參院選舉取得大勝、68人迎來改選的自民黨而言，2019年參院選舉要想維持議席數的門檻相當高，這可以說是眾所週知的事實。



首相官邸消息人士顯露不安，稱“若是用‘外交（拿手）的安倍’先讓人抱有期待卻什麼成果也得不到，參院選舉的結果將難以預料”。