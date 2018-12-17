馬英九：獨派反核我百思不得其解

馬英九。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月17日電（記者 張嘉文）馬英九今天到文化大學進行以核養綠的相關演講時表示，支持“台獨”的人怎麼會反核？要靠天然氣發電太奇怪了，因為那要靠別的國家提供天然氣才行，如果能源不獨立，怎麼獨立的起來？這部分他百思不得其解。馬強調，所以應該以核養綠減碳，只要核一、核二廠延役加上核四重啟商轉，台灣北部就能獲得足夠的電量，那就可以解決政府目前面臨的能源危機，



馬英九今天下午到中國文化大學，以“從反空汙與以核養綠公投過關談“我國”能源政策的改革”為題演講，現場吸引一百多位學生報名參加聽講。



馬英九在演講時提到，2011年他競選時的政見是不限電、維持合理電價、達成對國際社會減碳承諾，在這三個條件下，穩健減核打造綠能低碳環境，就是希望以核養綠，就跟找工作一樣，找到新工作才會辭掉現在工作，就是騎馬找馬，但政府現在是棄馬找馬，綠能還沒成熟就要廢掉核能，甚至將核四燃料棒送回美國，這是殺馬找馬。



馬英九說，如果綠能單獨運作很危險，像德國之前風機突然停止，減少百分之九十的發電，只能趕快向別的國家買電，所以綠能是間歇性的。至於要發展太陽能，要差不多有一塊跟台北市一樣大的土地才行，高雄目前有個太陽能廠很大，但發的電只可供當地居民做一頓中飯用，所以效能是有限的，要了解這些性能，所以要以核養綠，不是以核廢綠。



馬英九強調，，所以政府不該馬上放棄廉價且安全的核電。



馬英九表示，能源必須符合四大要求夠、穩、廉、潔，夠是充分供應，穩是發電穩定，廉是價格合理，潔是排碳較少， 所以他常常笑說，主張台灣獨立的人，怎麼反對核能，如果能源不能獨立，怎麼談獨立？



馬英九總結，政府能源大戰略應採以核養綠減碳，只要核一、核二廠延役加上核四重啟商轉，台灣北部就能在5年內取得裝置容量高達594萬千瓦的基載無碳排核電，政府不但不必急於幫離岸風電開發商的“籌設許可與購售電合約解套”，也不必硬推天然氣第三接收站的興建工程。