張善政：兩岸問題應交由下一代人解決

台灣前“行政院長”張善政（中評社 束沐攝） 中評社香港12月18日電（記者 束沐）曾表示有意參選2020的台灣前“行政院長”張善政，昨天在香港被問及若參選會提出怎樣的兩岸政見時表示，兩岸問題的解決需交給下一代，兩岸就是一家人，可以在經濟、文化等領域密切往來，實現互利。他指出，台灣現階段要發展自己的實力，爭取更多的籌碼。



張善政17日下午應中華教育文化經貿促進總會（香港）分會、香港兩岸客家研究中心邀請，在香港以“全球資訊發展展望”為主題的演講。演講結束後，張善政回答了與會資深媒體人、學者關於當前台灣政治議題的提問，並作出如上表述。



他表示，台灣在大陸這個如此大的市場旁邊，在地緣政治上和大陸也有很密切往來，“兩岸是分是合是一個很敏感的問題”。他說，蔡英文擔憂台灣和大陸走太近，會喪失自主能力，所以寧可不要靠大陸市場，讓自己辛苦一點，將來也不要在政治上被大陸牽著鼻子走，但他認為“這個把自己看得太輕了”。



張善政說，首先，兩岸問題最終解決的時間點，不是這五年、十年之內，要做決定的人是下一代，也就是現在30多歲的年齡層。而在近十年之內，他認為兩岸不會就或分或合做出有非常關鍵的決策，因此這個階段台灣應該把自己各方面實力做強，今後有一天真的要和大陸協商的時候，自己才會有籌碼。



“如果今天把自己弱化到沒有籌碼，將來也會很慘。”張善政說。



他表示，兩岸之間要和睦往來，台灣要從大陸發展中獲得利益，做生意本來就是要雙贏，兩岸都可以從中得到好處。他說，台灣人拜媽祖、拜關公，說明兩岸本來就是一家人，所以兩岸密切往來的層面很多，經濟、社會、文化、宗教都可以有融洽的交流關係，而政治、軍事是最後的層面。

