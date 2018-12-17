選民進黨揆　卓榮泰28日辭“政院秘書長”

卓榮泰臉書貼文。（照片：取自臉書） 行政院秘書長卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北12月17電（記者 楊騰凱）“行政院秘書長”卓榮泰已登記參與民進黨主席補選，他17日在臉書上貼文表示，自己將於12月28日的“行政院”年終記者會後離開“行政院”，正式投入選戰，拜訪各地的老黨員、中生代、新生代。



卓榮泰在民進黨內屬於謝系，過去長期追隨前“行政院長”謝長廷。



民進黨主席補選預計2019年1月6日辦理黨員投票，投票時間為上午8點至下午5點，並於9日公告黨主席當選名單。



卓榮泰臉書貼文全文：



【大聲講、說真話、不要打折】



今天我已經正式向賴院長報告了自己參選黨主席的規劃，而身為行政團隊的一員，我會把目前的工作任務告一個段落，在12月28日的“行政院”年終記者會後離開“行政院”，正式投入選戰。



“行政院”是政策的發動機，這次的敗選，身為“行政院秘書長”，我有絕對的責任、也該檢討，而檢討過後最重要的事情就是從自己改進、付諸行動。



我會堅守承諾、信守原則、樹立黨內選舉的新模式：



黨內選舉，不貼標籤、不出惡言！



黨的改造，不留情份、沒有上限！



為了聽見更多的檢討聲音，我準備出發拜訪各地的老黨員、中生代、新生代，以及期待民進黨勇敢再站起來的朋友們。接下來拜訪大家的時候，請不要客氣，告訴我最該聽見的聲音。



大聲講、說真話、不要打折。