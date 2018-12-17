分析：日本核電出口受挫　或轉變經濟增長戰略

中評社香港12月17日電／日本日立製作所擬凍結在英國建設核電站的計劃，官民推進的核電出口預計將全部無法實現。對於希望推銷核電相關技術的日本廠商而言，確保安全性的成本增加等作為高門檻阻擋了相關步伐。共同社分析指出，雖然安倍政府將其列為經濟增長戰略支柱，但或將被迫進行大幅轉變。



原民主黨執政的2010年，日本政府將核電等基礎設施出口定位為經濟增長戰略，與國內各廠商共同著力於海外推銷。這是由於以新興市場國為中心電力需求有望擴大。



2011年東京電力福島第一核電站事故後，日本國內新建核電站變得困難。在此情況下希望確保銷售對象的廠商意圖起到助推作用，核電出口在政權更迭後仍作為經濟增長戰略的一部分得以繼承。



然而巨額建設費對建造國的財政造成壓力以及核電站安全方面的問題被意識到，修改計劃的動向不斷出現。2012年立陶宛公投否決建造計劃。2016年越南也撤回了建造計劃。2017年日本與印度的核能協定生效，可進行核電出口，但尚未具體落實。



在英國與土耳其，高於預期的成本造成了影響。日本與崛起的中國、俄羅斯的價格競爭日趨激烈。日本廠商高層表示“唯有提升技術水平直至能夠取勝”，但兼顧提高安全性與削減成本並非易事。