王毅談瀾湄合作未來發展六大方向

中評社北京12月17日電／當地時間12月17日，國務委員兼外長王毅在老撾琅勃拉邦出席瀾滄江－湄公河合作第四次外長會後向中外記者表示，瀾湄六國一致認為，要以打造瀾湄流域經濟發展帶為重點，開展產能、創新、民生、環保等領域合作，不斷加強機制建設，推動瀾湄合作與次區域其他機制優勢互補、相互促進，為次區域經濟社會發展做出更大貢獻。



新華社報道，一是共同打造瀾湄流域經濟發展帶。六國要以瀾滄江－湄公河黃金水道為依託，以產業發展重鎮和重大基礎設施為樞紐，輻射帶動整個流域腹地發展，推動全流域經濟提質增效升級。



二是強化產能合作，推動瀾湄合作從“又快又好”向“更高質量”提升。探討建立產能合作聯盟、設立合作基金、推動建設產能合作園區，構建更完善的次區域產業鏈和價值鏈。



三是加強創新合作，實現跨越式發展。分享新技術新業態新模式，提高數字基礎設施和創新能力，提升網絡聯通水平，加快跨境電商發展，讓老百姓更快捷便利地買到其他國家商品。



四是堅持民生為本，推動瀾湄合作更接地氣。在教育、減貧、醫療衛生、大壩安全等領域實施一批新項目，讓更多民眾受益。



五是深化環保合作。共同實施“綠色瀾湄計劃”，在環境治理、生物多樣性保護等方面開展務實合作，實現綠色循環低碳發展。



六是堅持開放包容。瀾湄合作願與次區域其他機制加強交流，相互補充，協調發展。中方願同日本、韓國、新加坡等國在湄公河次區域開展三方或四方合作，共同促進次區域發展。



歸納起來，就是要建設產能瀾湄、創新瀾湄、民生瀾湄、綠色瀾湄和開放瀾湄的目標。為實現這些目標，我們同意持續打造“3＋5＋X合作框架”，加強六國地方合作，使瀾湄合作更深入、更高效。



王毅強調，瀾湄六國三年前播下的合作種子，不僅破土而出、生根發芽，而且茁壯成長、日新月異。我們要繼續發揚“瀾湄精神”，保持“瀾湄速度”，釋放“瀾湄活力”，推動瀾湄合作不斷邁上新台階，讓合作得人心、結碩果，讓民眾有盼頭、有甜頭。

