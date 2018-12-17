習近平會見來京述職的林鄭月娥

中評社北京12月17日電／國家主席習近平17日下午在中南海瀛台會見了來京述職的香港特別行政區行政長官林鄭月娥，聽取了她對香港當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。



新華社報道，習近平說，一年來，林鄭月娥行政長官帶領香港特別行政區政府勇於擔當、積極作為，堅定維護“一國兩制”方針和基本法，認真謀劃香港長遠發展，積極參與粵港澳大灣區建設和共建“一帶一路”，著力破解事關廣大居民切身利益的問題，努力為青年人成長和發展創造條件，體現了“志不求易、事不避難”的精神，取得了良好成績。中央對林鄭月娥行政長官和特別行政區政府的工作是充分肯定的。



習近平指出，一個月前，我在會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40週年訪問團時說：“40年改革開放，港澳同胞是見證者也是參與者，是受益者也是貢獻者。港澳同胞同內地人民一樣，都是國家改革開放偉大奇跡的創造者。”國家改革開放的歷程是香港、澳門同內地優勢互補、一起發展的過程，也是“一國兩制”從科學構想到成功實踐的過程。面向未來，我們將堅持“一國兩制”方針不動搖，支持香港、澳門融入國家發展大局，培育新優勢，發揮新作用，實現新發展，作出新貢獻。



韓正、丁薛祥、楊潔篪、尤權等參加了會見。