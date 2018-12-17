台南正副議長爭奪戰　20多名綠里長集體退黨

民進黨台南副議長郭信良無緣競逐下屆正、副議長。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月17日電（記者 趙家麟）九合一選舉落幕，民進黨在台南市雖保住了執政權，但台南市議會的正、副議長選舉卻引爆內訌，安南區20多位民進黨籍里長17日集體退黨，比例占全台黨籍里長總數的10分之1，在綠營地方掀起了巨浪。



民進黨台南市議會黨團上周假投票通過提名邱莉莉、郭清華角逐正、副議長，本周將送中執會核定。但黨團假投票前，有現任黨籍副議長郭信良等8人退席抗議，並聲明不承認假投票結果。



民進黨籍的安南區佃西里里長高進見17日向中評社證實，安南區有20多位黨籍里長已聯名向市黨部送交集體退黨資料，人數占安南區黨籍里長逾9成，主要理由是正、副議長人選處理過程硬拗，基層看不下去。



民進黨全台黨籍里長人數約200多位，台南這次里長集體退黨事件，距離中執會核定前只有兩、三天，且人數占全台里長總數約10分之1。震央在安南區的基層里長退黨出走潮，已震撼地方。



民進黨台南市黨部主委黃先柱向中評社表示，他還沒有看到黨籍里長集體退黨的資料，也還不清楚詳細狀況；他強調，下屆正、副議長提名人選是經由黨團民主機制，經由多數決自主產生的，任何人都無法更改。



黃先柱說，郭信良無法角逐下屆正、副議長，引發支持郭的基層里長們不捨、打抱不平而做出情緒反映，這是可以理解的。但民進黨九合一敗到這個程度，目前團結為要，郭信良是資深黨員，受黨栽培，應相忍為黨，勿讓不滿情緒繼續醞釀，也期盼郭發揮影響力出面安撫。



台南縣市合併後，郭信良已連任兩任副議長，卻無緣代表民進黨下屆正、副議長；郭在黨團會議時，率其他議員共8人退席抗議，未來是否有“退黨”可能？郭表示“目前並沒有這個想法”，但郭的里長支持群已用集體退黨方式表態相挺。郭的未來動向仍受關注。



台南市議會有57席，民進黨得25席，國民黨16席、無黨籍14席、時代力量1席、台聯1席。民進黨雖是最大黨，但未達過半的29席，要拿下正、副議長必須尋求台聯、時力及無黨議員的合作。