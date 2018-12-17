暗物質粒子探測衛星“悟空”將延長工作兩年

中評社北京12月17日電／17日，暗物質粒子探測衛星“悟空”發射三週年暨運行總結會議在南京舉行，研製團隊宣佈，鋻於狀態依然良好，關鍵數據仍在累積，“悟空”將“延壽”兩年。



新華社報道，三年前，“悟空”的發射讓“暗物質”這個科學詞彙成了中國的全民熱詞。三年來，“悟空”團隊一邊時刻監測著太空中傳來的最新數據，一邊不時為公眾科普：暗物質既不會讓人突然湮滅，也不能讓謝頂的腦袋多長一撮頭髮。



事實上，人類將暗物質比喻為幽靈不無道理：我們知道它無處不在，總量之大甚至達到所有可見“明物質”的5倍以上；而對於它是什麼、在哪裡，人類依然一無所知。



直到“悟空”上天，這塊烏雲被撕開了一條縫隙。



2017年，英國《自然》雜誌刊登了“悟空”發射18個月積累的高能電子數據。其中，在1.4 TeV（萬億電子伏特）能段處發現的近100個明顯區別於正常能譜的“奇異”電子，有可能起源於暗物質，引起國內外科學界的高度關注。



據統計,從《自然》論文發表至今,已有百餘篇學術論文跟進研究“悟空”成果。與世界同類暗物質探測設備相比,“悟空”具有觀測能段範圍最寬和能量分辨率最優這兩項核心技術優勢,這使得它在關鍵的1.4 TeV能段處探測“奇異”電子的效率至今仍保持領先。



據介紹，“悟空”的科學目標主要有三：一是通過觀測高能電子、伽馬射線來尋找暗物質粒子的可能蹤跡；二是研究宇宙線的起源、傳播和加速機制；三是研究伽馬射線天文，找到宇宙中伽馬射線的電磁對應體。



截至2018年12月17日，暗物質衛星發射已滿3年，達到預期使用壽命；“悟空”已在500公里外的太陽同步軌道上繞地球飛行16597圈，探測宇宙粒子55億個；相關數據達到了預先設計標準，原定科學目標已經完成，部分成果超出預期。



“鋻於衛星目前運行狀態依然良好、關鍵科學數據仍在累積，衛星科研團隊已與各保障部門商定，讓‘悟空’延長兩年工作時間。” 衛星首席科學家常進說。