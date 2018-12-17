韓國瑜與美食達人有約　共推舌尖上的高雄

韓國瑜17日晚間出席願景軒餐廳“推展高雄米其林餐飲文化”餐敘座談。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月17日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜上任前馬不停蹄，涉獵觀光元素。17日晚間他出席願景軒餐廳“推展高雄米其林餐飲文化”餐敘座談會跟美食界評論家好好探討發展高雄食材與元素。美食家“白魚”力挺韓國瑜發展美食政策說，高雄發展美食是做得起來的！因為這是一個文明國家必須的過程，過去他在歐洲吃過上百間米其林餐廳，但有很多美食未必就是昂貴的，如果高雄願意開展邀請專家進來，讓他們看看高雄有多少美食藏在巷弄之間百吃不厭？我們再來發揚起來對高雄是有幫助的。



韓國瑜也說，美食對城市觀光非常重要，日本壽司之神讓全世界饕客專程飛到日本，意大利菜、伊比利半島的豬肉、法國的美食。重點是高雄未來能不能發展，引得美食家、饕客願意進來？其次，高雄食材能夠滿足多少料理？大中華美食分為“東酸西辣南甜北鹹”，高雄屬於南方料理能不能應付海內外的觀光客？第三，國際上有米其林，高雄能不能創造出高雄標準的美食去涵蓋“原住民、客家、外省、新住民、閩南”等五大元素？進一步訂出屬於“高雄美食的標準”？這是巨大挑戰。



韓國瑜說，高雄美食標準與認定有賴未來市政府與業者廣納百川，所有美食家來到高雄訂出屬於高雄標準這難度很高。米其林餐廳到高雄當然歡迎，但未來我們要自立自強，觀光多元化下“美食”一定要加強追求。他希望高雄未來可用在地食材來辦大賽，把所有烹飪高手齊聚高雄，這都是未來推展高雄觀光非常重要的元素。他不知道能夠做到什麼程度，但會盡力去推。



此外，韓國瑜還說，大中華料理每個菜系都有可取之處，高雄未來一定會全力以赴，上海菜、杭幫菜、廣州菜、台式料理等他就不一一舉證。所謂“歪嘴雞不挑米”，下至魯肉飯、上到牛排他都喜歡，但他盡量用在地食材。而光美食還是不夠的，未來還想融入文創元素滿足口腹以外的精神，讓年輕人、在地夜市去發揮。



韓國瑜晚間跟美食界座談，桌上佳餚也不含糊，因現場不對外開放，記者詢問願景軒經理楊仲平表示，韓國瑜晚間會品嚐包括蒓菜魚圓、火烔老鴨煲、龍井蝦仁等名菜。願景軒餐飲顧問是香港杭州酒家主廚吳瑞康師傅，是曾連續七年獲得米其林一星肯定。