謝美英：看好朱立倫　可從南台灣找女副手

謝美英。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月18日電（記者 黃文杰）電台主持人、無黨籍桃園市議員當選人謝美英接受中評社訪問表示，中國國民黨仍以朱立倫最被看好代表參選2020，建議最好多用閩南語講話，也要努力從濁水溪以南找女性搭檔。至於民進黨蔡英文面臨黨內與黨外的嚴峻挑戰，不僅已經跛腳，還直接拿身障手冊，柯文哲只有白綠合作才有機會問鼎2020。



謝美英，東華大學企業管理研究所碩士，桃園市媒體記者協會副會長，亞洲電台節目部新聞副理，亞洲電台亞太電台飛揚電台主持人、萬能科技大學講師，廣播金鐘獎得主、“新聞局”社會建設節目獎得主，電台出身的她以無黨參選，主打“市民麥克風”，成功吸引選民認同，政治素人的她第一次參選就拿到10227票，中壢區12席排第9名。



中評社問，藍綠白都有人想挑戰2020，若以無黨的角色，怎樣看誰最有機會？



謝美英告訴中評社，首先是國民黨，雖然高雄市長當選人韓國瑜有超高人氣，但直攻2020機率不高，即將卸下新北市長職務的朱立倫在藍軍當中還是最被看好，朱立倫因為父母關係，省籍是一半本省，一半外省，不過給人傳統印象還是外省人，建議朱多都用閩南語發音，“他講閩南語非常好”，簡直跟講英文一樣溜，對朱立倫形象會有幫助。



她分析，朱立倫如果想搶大位，最好找一位濁水溪以南，女性來搭檔參選，不僅性別可以平衡，南北也均衡，朱立倫副手、新北市副市長李四川願意到高雄接副市長，顯示朱家軍已經“開枝散葉”，朱立倫培養的人才藍營縣市搶著要，等於替朱立倫在全台佈局。



朱立倫在擔任桃園縣長期間跟亞洲電台主持人謝美英有不錯的交情，謝一路觀察，朱對桃園故鄉經營也始終沒有斷過，檯面下每年跟舊部屬至少都有一次的聚會，這說明朱立倫布局2020應該準備很久，2020如果不出來的話，後面要再攻2024，恐怕會更辛苦，2020對於朱立倫是很好機會。



謝美英解釋，為何2020最適合朱立倫參選，因為民進黨開始“黨內互打”，各擁山頭，有“保皇黨”跟“非保皇黨”，蔡英文目前的態勢，民進黨打開門對外，關起門來對內，我覺得蔡英文都很艱困，已經不是跛腳，恐怕是直接領身障手冊。

