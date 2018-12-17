俄羅斯或將利用輸美髮動機研發新型火箭

中評社香港12月17日電／俄羅斯動力機械科研生產聯合體12月17日發佈消息顯示，美國宇宙神-5號（Atlas V）運載火箭使用的RD-180液體燃料火箭發動機或將用於研發俄羅斯新型運載火箭。



衛星新聞據消息，企業總經理伊戈爾·阿爾布佐夫表示，根據俄羅斯航天國家集團公司的委託，在國產火箭設計中應用RD-180發動機，方案擬定工作已經啟動。



此前俄國家航天集團總裁羅戈津曾向衛星通訊社指出，向美國出口的RD-180發動機將用於將來的一款火箭。俄"進步"航天火箭中心總經理德米特里·巴拉諾夫說，作為方案之一，RD-180發動機或將安裝到超重型火箭的火箭芯級。



1997年莫斯科與華盛頓簽署了價值約10億美元的101台RD-180發動機的供應合同。約2年前，美國國會規定2019年後禁止使用這些發動機。然而，當得知本國發動機在未來3年內無法製成後，國會取消了禁令。美國聯合發射聯盟財團隨後應五角大樓的請求又向俄動力機械科研生產聯合體訂購了20台發動機。RD-180發動機在美國"宇宙神-5"火箭第一級上使用。



此前有消息稱，聯合發射聯盟財團很可能繼續使用俄產發動機至2024或2025年，甚至到2028年。



除RD-180外，俄羅斯還向美國供應RD-181發動機。該發動機由俄羅斯動力機械科研生產聯合體根據2014年12月與美國軌道科學公司（Orbital ATK）所簽合同研發和製造。發動機將被安裝在美國Antares運載火箭上。