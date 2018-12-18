劉玉儀：桃園大廠裁員　中美貿易戰威脅更大

桃園市府就業服務處處長劉玉儀。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月18日電（記者 黃文杰）桃園市政府就業服務處處長劉玉儀接受中評社訪問表示，桃園產業在下半年頻頻傳出大量解僱消息，實際最後遭裁員資遣領失業給付人數，大約比去年多增加一成，還沒有破萬人，她憂心是類似中美貿易戰開打，爭取訂單更添不確定，廠商會變相採用派遣工，“短期契約工”薪資或許比較高，但風險也很高。



劉玉儀，東吳大學社會工作學系碩士，曾任臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心組長、“勞動部”勞動力發展署桃竹苗分署主任、課長、專員、桃園市政府青年事務局科長、桃園市政府勞動局科長，現任市府就服處處長，



面板廠中華映管13日宣布將向法院聲請重整及緊急處分後，再傳出台灣龍潭廠及楊梅廠無預警停工，華映在台員工總數約4400多人，台灣手機廠HTC（宏達電）今年7月，宣布組織優化與策略性人力資源配置調整，縮減製造部門員工人數共1500人，汽車製造大廠國瑞汽車，受到外銷市場沙烏地阿拉伯訂單大幅減少70%影響，造成庫存量大增，被迫實施“有薪假”，進行產線調整，受影響3100名員工，以及太陽能大廠茂迪桃園廠，全數員工588人資遣，正好涵蓋“手機”、“汽車”、“太陽能”與“面板”等產業。



中評社問，光今年下半年，桃園產業頻頻傳出大量解僱、有薪假或停工，每廠少則500人起跳，多達4000人，桃園失業潮已經提前來報到？台灣產業“寒冬”已經來臨？



劉玉儀解釋，企業向勞動局提出大量解僱計劃書，通常是裁員資遣之前兩個月，勞動局就業服務處就會開始介入，除了向勞工說明失業給付請領辦法，也設法幫忙轉介其他廠，從廠商宣布大量解僱到實際失業領取補助，人數未如“帳面上”這麼多，就算真正走到請領失業給付，就服處也會在請領三個月內，再幫忙“找頭路”（閩南語：找工作）。



她統計今年一到十一月，包括HTC（宏達電）、敬鵬（發生大火，廠商縮減規模）、白木屋（經營權易手）、太極能源等廠商，實際遭裁員資遣，最後領失業給付人數8793人，如果加上茂迪、嘉聯益科技等通報，十二月底才生效，頂多失業人數再加一千人，大約比2017年申請失業給付人數8809人，增加一成左右。



劉玉儀說，HTC（宏達電）資遣人數，一度傳出1500人，不過在尚未資遣，就業服務處就幫忙找工作，桃園就業環境還算穩定，工作機會也多，就業市場還是很穩定，失業率未激增，勞動市場本身，能夠去吸收這個遭裁員資遣的勞工。



“不過，面板大廠華映確實比較憂心！”劉玉儀分析，面板廠勞工轉介難度，會比其他產業更困難，台灣面板業只有友達、凌巨科技等大廠，下半年都不再公布職缺。



她坦言，最後不幸若走上關廠，4千多人面臨失業，等於全年請領失業給付一半，數量很可觀，現階段還在聲請重整及緊急處分，結果如何？不知道，希望找到買家有好消息。



中評社問，外傳桃園是中美貿易戰最大獲利者，是否已經有台商回流，是否帶動一波就業潮？



“恐怕也沒有這麼快！”劉玉儀說，因為資方開職缺，代表已經準備生產，目前看起來，廠商還在找廠房、找土地，即使要回台灣，好比捷安特、嘉聯益，後者原本要就服處幫忙找2000人，實際最後開缺也只有500、600人，甚至只要“短期契約工”的派遣職缺。



她解釋，很多回台廠商，若拿不到蘋果手機訂單，會直接把原先找到的短期契約工“整批資遣”，因為是短期臨時性需求，才開出這麼多職缺，訂單沒拿到就資遣，廠商承擔的風險就比較低。



劉玉儀說，市府就業服務處、桃園中壢就業服務中心，只有幫廠商找正職工作，不幫忙找派遣工或短期契約工。



對於短期契約工“整批遭資遣”，市府勞動局也介入關心，多數派遣勞工願意去應徵，就是看上高薪，若把加班費加入可能到八萬元，明知有風險，還是為了薪水還是去工作。