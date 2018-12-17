促拆蔣銅像　國民黨轟“促轉會”太上皇

洪孟楷表示，“促轉會”對其他部會指指點點，真以為自己是太上皇。 中評社台北12月18日電（記者 張嘉文）促進轉型正義委員會17日開記者會表示，建議“國防部”應撤三軍儀隊、拆除蔣介石銅像移除威權象徵。中國國民黨對此痛批“促轉會”，是把自己當成是“太上皇委員會”，蔣中正銅像的擺設、三軍儀隊的安排，都是有一定的歷史脈絡及緣由，絕對不是一個委員會咨意認定就該存廢，呼籲執政黨，切勿把去蔣化做政治操作，人民要的是拚經濟、不是操弄政治。



“促轉會”17日舉行記者會，說明成立半年來任務進度，對於“國防部長”嚴德發先前表示，不贊成拆除營區的蔣公銅像，“促轉會”指出，促轉條例第5條明確提到，公共場所的威權象徵應予移除，“國防部”身為行政機關，應該尊重法律；而且以軍隊來講，移除威權象徵，就是軍隊“國家化”的最後里程碑。



對此，國民黨發言人洪孟楷發出回應表示，“促轉會”自己當成是“太上皇委員會”，大開記者會公然對其他部會業務指指點點，有經過“行政院會”討論嗎？有“政務委員”出來協調嗎？如果沒有這些過程，只由促轉委員會委員開會，然後就由違法的代理主委開記者會公開的下命令，分明無視憲政體制，只以自己政治意識形態凌駕一切，“促轉會”以為自己超越其他部會，是太上皇委員會嗎？



洪孟楷說，而蔣公銅像的擺設、三軍儀隊的安排，這都是有一定的歷史脈絡及原由，絕對不是一個委員會咨意認定就該存廢，在國家穩定發展及飲水思源且尊重歷史傳承上，中國國民黨再次呼籲執政黨，切勿把去蔣化做政治操作，人民要的是拚經濟、不是操弄政治。



洪孟楷強調，民眾已經在過去的投票上很清楚表達對於粗劣的政治手法的不滿，如果不懂懸崖勒馬，民眾只會一次又一次的教訓民進黨。