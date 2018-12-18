中評關注：林佳龍重新穿戰袍　劍指何方？

林佳龍17日再度穿上“台中隊”競選外套接待基隆市長林右昌。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月18日電（記者 林谷隆）即將卸任的民進黨台中市長林佳龍17日在台中港接待率團來訪的基隆市長林右昌，眼尖媒體發現過去總是西裝筆挺的林佳龍，今天在市政行程卻反常穿起“台中隊”競選外套來接待訪客，這是否意味林佳龍已找到奮鬥目標，穿起“戰袍”繼續拼。



林佳龍連任失利下一步動向受矚目。陳水扁日前透過預錄影片表示，林佳龍的學經歷俱佳，府院黨資歷相當豐富，是民進黨中生代最優秀的人才，更是未來“行政院”院長的最佳人選之一。



對於陳水扁的推薦，林佳龍則回應“現在沈潛再思考，下一步沒有討論，等調整步伐再出發”，態度特別低調。畢竟賴清德會不會請辭“行政院長”，什麼時候辭，目前都是未定數，林佳龍如果表態過早，無疑是自斷後路，所以這一類“沈潛說”就是在等待適合的時機。



最近因新系桃園市長鄭文燦公開支持“行政院秘書長”卓榮泰，遭到新系大老吳乃仁怒嗆，揚言要退流退黨，引發了新潮流茶壺內的風暴，不過卻也淡化戰敗後，新系要角是否下台負責的輿論焦點。



本身是“正國會”龍頭的林佳龍對於未來是否會北上接任要職，並沒有把話說死，過去四年多以來，透過執政互動，也與蔡英文保持良好的互動，蔡在選前更是多次來到台中，為林佳龍的執政成績背書。民進黨非新系人士也一直希望蔡英文能重用林佳龍平衡新系的坐大。



17日林右昌訪台中港相當微妙，論黨內輩份，林右昌是林佳龍“正國會”的師弟，但林右昌目前是代理黨主席，兩人相會台中，林右昌有來為林佳龍送暖之意。林佳龍公開穿起“戰袍”，下一步很快就真相大白。