搭檔柯P選2020？張善政答中評：沒想過

台灣前“行政院長”張善政（中評社 束沐攝） 中評社香港12月18日電（記者 束沐）中華教育文化經貿促進總會（香港）分會、香港兩岸客家研究中心昨天下午邀請台灣前“行政院長”、台灣大哥大基金會董事長張善政發表以“全球資訊發展展望”為主題的演講。由於張善政日前表態有意參選2020，故在會後問答交流環節中，參選話題成為討論熱點。



張善政表示，對於參選2020“現在還不能講得那麼篤定”，若出來選就要以無黨籍身份，但這就涉及到許多實務層面的障礙。他舉例說，在台灣，無黨籍參選“總統”沒有政黨提名，就需要三十多萬的聯署，這已經非常困難，尤其是從此次公投的爭議就可以看出，現在的“中選會”不能夠公正處理聯署，那就難上加難。



張善政說，他的確想出來參選2020，但實務上會“勞民傷財”，所以這一兩個月要評估清楚。他思考，由於征集書面聯署非常困難，如果透過非傳統方式，比如通過網絡聯署方式，讓聯署簡單一點，但他並不認為在2020之前“中選會”會開放網路聯署。



他表示，即便最後聯署成功，組織的動員也十分重要。他介紹，這次選舉期間，他幫一些候選人助選的時候還是觀察到組織的力量，儘管國民黨最近被民進黨整頓得很辛苦，但還是有組織的力量，所以這些都是很實務的問題，“不然一大堆支持我的人陪我弄半天，最後空忙一場，我也交代不過去。”



張善政以柯文哲為例說明，柯在2014年選舉其實是獲得民進黨的支持，當選得輕而易舉，但這次失去了民進黨的支持，所以選得非常辛苦，從中看得出有沒有黨的支持是有差別的。至於柯文哲是否會投身2020大選，張善政預判，柯若選“總統”，第一要面臨怎麼和選民交代的問題，即如何交代只當半年台北市長就請假去選“總統”，第二個問題是是否以無黨籍身份參選，如果他真的出來選，說明他和民進黨也徹底決裂了。

