柯P直播吸3.1萬人　爆料就職典禮5分鐘

柯文哲晚上開直播，一開始只有1萬多人觀看。（網路直播截圖） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲17日晚間9點在臉書上開直播，最高有3.1萬人同時在線上觀看，與中國國民黨韓國瑜13日的深夜直播觀看人數最高峰3.2萬人相比，顯然柯文哲的網路聲量並不輸韓。柯文哲在直撥橋段除了開箱YouTube從美國空運來台的突破10萬人訂閱的獎牌外，也表達小內閣人事將用遴選制度“擺著慢慢找人”，也預告25日的就職典禮要用“超極簡風”，宣告5分鐘內結束。



柯文哲的臉書粉絲已突破210萬人按讚、IG帳號也突破80萬人次，而柯的YouTube帳號也超越30萬人訂閱，YouTube公司也特地從美國空運獎牌給柯文哲。柯文哲開玩笑道，要送這個獎牌不如折現，這塊也不能當柴燒啊。北市府發言人劉奕霆在一旁急忙提醒，“市長不可以在說這種話了”，柯才想到並笑說，因為以前說過類似的話對不對。



柯文哲也為自己未來道路出主意笑說，我們現在有臉書、IG、YouTube的帳號，乾脆來開一家“柯文哲網路公司”，然後也開微博帳號好了，為將來工作找出路，將來還可以當網紅。



柯文哲也談到18日將是台北市局處首長總辭，下一任小內閣不用一定要在哪個時間點湊齊，就擺著慢慢找人，現在也是遴選制，除了遴選委員投票、員工投票，之後再送進來市長室看，這表示我們沒有派系或一定要用什麼，這個比較自然。



直播也開放網友提問，其中有網友問驗票後多贏了159票（柯以3567票領先國民黨丁守中）的感想是什麼？柯文哲先笑了三聲哈哈哈，接著開始抱怨，他多虧了300萬元（新台幣），不知道錢夠不夠，那個訴訟還要搞一堆律師，人家來還要吃便當，然後民政局也多花了1100萬元，不過法院多花多少錢他就不知道了，驗票等於選務辦兩次，其實驗票他就知道票會變多。

