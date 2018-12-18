中評關注：鄭麗君與柯對嗆　綠白關係惡化

柯文哲日前與蔡英文會面嗆“文化部”，鄭麗君也不好惹，隔空回嗆柯。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電（記者 黃筱筠）蔡英文上周與無黨籍台北市長柯文哲在台北市北門會面，氣氛爆冷，柯在蔡英文面數度表達對“文化部”的不滿，“文化部長”鄭麗君也不好惹，親上火線嗆柯對大巨蛋要不要繼續蓋，應該要講清楚，柯則又回嗆。柯鄭兩人隔空對嗆，也讓冷到谷底的綠白關係再雪上加霜，近期內要讓綠白關係緩和恐怕很難。



蔡英文在九合一大選後，因民進黨敗選積極要修補與柯文哲的關係，但柯對民進黨的不滿短時間顯然難以修復，加上台北市士林、大同區“立委”補選即將開戰，民進黨與柯文哲陣營都提名自己的人，未來隨著選戰開打，綠白關係只會更低迷。



柯文哲緊接著又與上海舉行雙城論壇，在九合一大選後，率先展開兩岸城市交流，繼續堆疊兩岸關係，甚至也要安排與高雄市長當選人韓國瑜會面，柯對2020的大選野心，其實已經展露無疑。柯一旦有2020野心，就不會積極修補與民進黨的關係。



鄭麗君是英系人馬，鄭對柯文哲的態度強硬，也可以看出蔡英文並未居中協調，希望緩和柯鄭兩人的對嗆氣氛。因此，蔡英文在日前“蔡柯會”被柯文哲冷淡對待之後，加上黨內許多人認為蔡根本不需要拉攏柯，短期內，綠白關係恐怕就像是鄭麗君與柯文哲一樣，隔空對嗆的狀況會更常見。