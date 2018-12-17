李克強會見來京述職的林鄭月娥　韓正出席

中評社北京12月17日電／）國務院總理李克強12月17日上午在中南海紫光閣會見來京述職的香港特別行政區行政長官林鄭月娥，聽取香港當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。



國務院副總理韓正出席。



新華社報道，李克強表示，過去一年，在林鄭月娥行政長官領導下，香港特別行政區政府各方面工作取得許多新進展、新成績。在國際形勢錯綜複雜變化背景下，香港作為自由港和單獨關稅區，經濟保持平穩增長，是來之不易的。特別行政區政府引領社會各界積極參與粵港澳大灣區建設和“一帶一路”建設，大力發展創新科技，想方設法解決社會和市民關注的民生問題。中央政府對林鄭月娥行政長官和特別行政區政府的工作給予充分肯定。



李克強指出，中央政府堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，全力支持香港特別行政區政府和行政長官依法施政，支持香港長期繁榮、穩定和發展。前不久，習近平主席在會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40週年訪問團時，對港澳各界人士提出了殷切希望。今年適逢國家改革開放40週年，希望特別行政區政府繼續團結帶領香港社會各界人士，抓住新一輪改革開放機遇，以“香港所長”對接“國家所需”，保持經濟平穩增長，持續改善民生，努力將各項惠民政策措施落到實處。加快打造國際創新科技中心，培育新的經濟增長點，不斷提升香港綜合競爭力，在國家新一輪改革開放進程中作出新貢獻、實現新發展。



林鄭月娥表示，2018年對香港是不平凡的一年。在中央政府一如既往支持下，香港經濟社會取得新的發展。香港將持續發展經濟、改善民生，積極參與粵港澳大灣區建設和“一帶一路”建設，為國家新一輪改革開放作出新貢獻。



國務委員兼國務院秘書長肖捷參加會見。