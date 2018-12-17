李克強會見來京述職的崔世安　韓正出席

中評社北京12月17日電／國務院總理李克強12月17日上午在中南海紫光閣會見來京述職的澳門特別行政區行政長官崔世安，聽取澳門當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。



國務院副總理韓正出席。



新華社報道，李克強表示，一年來，崔世安行政長官帶領特別行政區政府穩健施政，務實有為，各項事業取得新進展。當前，澳門經濟保持較快增長，民生得到持續改善，失業率繼續處於較低水平，財政穩健，人均本地生產總值名列全球經濟體前茅。中央政府對崔世安行政長官和特別行政區政府的工作給予充分肯定。



李克強指出，中央政府堅定不移貫徹“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，全力支持澳門特別行政區政府和行政長官依法施政。發展經濟是政府的首要任務，目的是為了改善民生。希望澳門特別行政區政府和社會各界人士齊心協力，持續推進經濟結構調整，促進澳門經濟適度多元發展。優化營商環境，防範經濟金融風險，厚植澳門經濟持續發展的基礎。充分發揮與葡語國家聯繫廣泛等優勢，積極參與粵港澳大灣區建設和“一帶一路”建設，在融入國家發展大局的過程中更好成就自身。紮實推進民生改善，切實回應市民關切，讓廣大市民有更多獲得感和幸福感。



崔世安表示，感謝中央政府對澳門的支持。國家的發展繁榮是澳門的堅強後盾。澳門特別行政區政府將抓住國家進一步改革開放機遇，加快推進“一個中心、一個平台”建設，積極參與粵港澳大灣區建設和“一帶一路”建設，提升澳門綜合實力，推動經濟民生全面發展進步。



國務委員兼國務院秘書長肖捷參加會見。