社評：正確客觀認識中美貿易摩擦

中評社香港12月19日電（評論員 胡志勇）近日，在中、美兩國最高領導人共同努力下，中美貿易摩擦暫時“中場休息”。



中美貿易摩擦已經給兩國經貿合作帶來了不可估量的損失。因此，必須客觀冷靜認識這場貿易摩擦。



首先，應清醒認識這場中美貿易爭端的主要目標是美國要全面遏制中國發展。



美國通過發動這場貿易摩擦，以進一步分享中美貿易的貿易利得。對中國出口產品加征25%的關稅，並不足以改變中國出口產品在美國市場的國際競爭力，但通過加征關稅有助於美國以關稅收入的形式實現貿易利得的轉移；



其次，目前中國對美貿易已存在巨額貿易順差，美國無法接受中國利用貿易順差獲取更大的貿易利得，進而實現《中國製造2025》的發展目標；美國利用這場貿易摩擦以打壓中國的產業政策。



實際上，美國發動這場貿易摩擦主要原因有以下幾點：



從客觀原因來看，中國加入WTO以來，中、美兩國經濟貿易發展很快，但長期存在於兩國貿易關係中的一些問題，如匯率問題、貿易不平等問題等，沒有得到有效解決。隨著兩國經貿融合進一步加深，貿易摩擦日趨加劇。



近年來，中美貿易處於一種事實上的不平衡發展態勢，美方也一致處於逆差大的狀態。而且近年來，中國某些媒體不切實際地、片面誇大宣傳中國取得的成就，也直接導致了美國戰略層對中國快速發展的恐懼，“中國威脅論”又在美國盛起，特別是《2025中國製造》的出台進一步加深了美國唯恐失去世界第一優勢地位的戰略疑慮與擔憂；



因此，美國積極試圖通過政治、經濟、戰略等多種手段和途徑遏制中國的快速發展，同時進一步提升美國的國際實力。



中美貿易摩擦不僅給兩國經貿合作帶來了極為不利的影響；而且，中美貿易摩擦打擊了全球貿易增長勢頭，危及全球民眾的福祉，美國積極奉行典型的單邊主義和零和思維，直接衝擊了世界各國對恢復和重振世界經濟的信心；使東亞地區失去了穩定的經濟發展環境，美國的領導力正在日益惡化。



反觀中國發展，也存在一些需要改革和改進的領域：



中國製造業創新力不強，核心技術短缺，整體上仍處於全球產業鏈價值鏈中低端；32%關鍵材料在中國仍為空白、52%關鍵材料依賴進口、 95%的高端專用芯片和70%以上智能終端處理器、絕大多數計算器處理器、絕大多數存儲芯片依賴進口；在裝備製造領域：高檔數控機床、高檔裝備儀器、運載火箭、大飛機、航空發動機、汽車等關鍵件精加工生產線上逾95%製造及檢測設備依賴進口；



而且，中國整體上仍屬於發展中國家；人口基數大，貧困問題較為嚴重；



因此，中國應積極應對這場貿易摩擦，化“危”為“機”，在堅決維護好中國的政治利益與戰略利益的同時，進一步完善社會主義市場經濟體制，加快制度調整與創新，使貿易摩擦成為中國深化改革開放的外部推動力量，審視自身存在的問題，進一步深化改革、擴大開放。進一步推動國內企業走出去，共同維護和推動國際經濟全球化；充分利用這次貿易摩擦極有可能引發國際經貿規則的加速重構，堅持多邊原則，爭取對自身有利的重構方案，不斷提升國際話語權，共同維護和促進世界的穩定與繁榮。



具體而言：



首先，應盡快建立符合WTO規則的、完善的社會主義市場濟體制，以消除可能誘發國際貿易摩擦的制度因素。堅決維護中國的商業利益，堅決保護中國的產業發展利益，力求獲得各產業的長期、穩定、可持續發展空間；正確把握國際經濟變化趨勢，及時調整經濟與貿易發展戰略，採取更加均衡的發展戰略；維護良好、穩定的外部市場環境，積極參與國際談判，在貿易壁壘制定的標準和規則方面，中國要有話語權。



建立各種貿易摩擦預警機制，政府有關部門應實時跟蹤一些產品的出口貿易情況，防止可能爆發的貿易摩擦。積極實施品牌戰略，提高企業競爭力，提高產品檔次，積極打造產品國際品牌；同時，積極實施企業走出去的戰略，積極開拓產品新市場；



其次，積極利用和推動“一帶一路”建設，開拓新的產品市場和投資市場；推動基礎設施建設，完善供應鏈建設；



第三、採取更加積極的財政政策，加大財政投資，防範金融風險；加快經濟結構調整：加大對戰略新興產業的支持力度；加快外匯改革，保持匯率高度穩定，加強海外併購監管。保持國內經濟穩定，積極消除貧富差距：



第四、加快新能源、新材料、生物工程、信息技術、移動互聯網、節能環保、新能源汽車、人工智能、高端裝備製造等領域開放，加快現代製造業發展。



中國應全方位開放抵消美國貿易戰對中國的影響：降低市場准入條件，降低關稅；開放包括金融、教育、醫療等在內的服務市場，推進金融開放，加快金融服務現代化，為中國企業產品走出去，提供金融服務；開放投資市場。