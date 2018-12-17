25日正副議長選舉　國民黨通過13縣市提名

中評社台北12月17日電／台灣22縣市議會正副議長選舉25日舉行，國民黨中央提名小組17日開會核定通過台北、高雄等13縣市提名；其餘9縣市待19日開會處理。



中央社報導，年底九合一選舉，國民黨拿下15縣市，積極展開縣市議會正副議長選舉布局。國民黨下午召開中央提名小組第一次會議，通過相對單純或各縣市黨團已完成提名程序的核定會議。



組發會主委李哲華晚間表示，包括台北市由陳錦祥、葉林傳搭檔競選；桃園市由邱奕勝、李曉鐘搭檔競選；新竹縣由張鎮榮、王炳漢搭檔競選；台中市由張清照、顏莉敏搭檔競選；南投縣由何勝豐、潘一全搭檔競選；雲林縣僅提名沈宗隆參選議長，不提名副議長人選；嘉義縣不提名議長，副議長提名李國勝角逐；屏東縣提名周典論參選議長，但副議長人選將持續努力協調；高雄市由許崑源、陸淑美搭檔競選；宜蘭縣提名張建榮參選議長，不提名副議長人選；台東縣則是開放選舉；金門縣，正副議長都不提名；連江縣也不提名正副議長。



其餘9縣市，新北市、新竹市、苗栗縣、台南市和花蓮縣的正副議長提名人選未定，19日將再召開中央提名小組進行後續核定。其中，花蓮縣部分，花蓮縣黨團下午雖以假投票方式選出議長人選，但由於另有5名黨籍議員是否涉及停權處分程序仍有疑義，且未被通知到黨團參與投票，因此今天的假投票結果是否成立，恐有爭議。根據瞭解，黨中央考紀會明天將發表聲明，花蓮縣黨團恐怕必須重新投票。