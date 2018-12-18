兩岸青年合創的《風從台灣來》兩岸同步發行

封面 中評社高雄12月18日電（作者 陳雅婷）由台灣高雄在地青年作家林千畬與大陸青年作家林振明努力一年餘，聯合創作的長篇小說《風從台灣來》，即日起在博客來網路書店及台灣書店發行，開創了首部兩岸青年作家，合作創作長篇小說的先河。



大陸青年作家林振明是位土生土長的閩南人，現職廈門廣電集團資深駐台記者，長期在台工作，熟悉兩岸社會變遷特別是當代台灣社會的變遷。在台採訪期間與高雄在地青年林千畬思想碰撞，激發出合力創作的想法。兩岸青年有不同的成長環境，但對於國族未來的思考卻是一致的，在半年時間裡，兩人交流不斷。該長篇小說歷經數次調整，最終成稿，現已在台灣及博客來網購書店發行，香港、大陸出版發行事宜也在推進中。林千畬係高雄師範大學人力與知識管理研究所碩士生，現職台灣藝術股份有限公司(8479)行銷襄理、台灣藝術研究院活動組長。



這部長篇小說由中國評論通訊社社長、中評智庫基金會董事長郭偉峰，澳門基金會副主席、著名作家鍾怡，台灣中國時報發行人、台灣旺報社長黃清龍作序；台灣競爭力論壇執行長謝明輝等多人撰寫書評；中國書畫名家研究會副會長、“羅丹”體傳承人羅鍾老師為該書題寫書名；美術名家傅永明、福州大學廈門工藝美院副教授、台灣藝術研究院院士李肇瑜，為作品創作畫作。



《風從台灣來》共有312頁，鎖定了一個群體：老兵，包括在台灣的大陸老兵、在大陸的台灣老兵、台籍日本兵，歷史亂流、愛恨情仇讓這些老兵糾纏到了一起。作品中，有台籍高山族老兵當過日本兵、國民黨兵，最後當了解放軍士兵，并成長為中國共產黨的幹部；有被抓丁、潛逃、槍斃的，在其短暫的人生中，就為了圓回家的夢，以命相抵卻苦求不得；有大陸青年被抓丁到台灣，再婚生子，形成一夫兩妻和守活寡的現象；有大陸士兵在台獨身到老的，也有娶了台灣少數民族姑娘的；更有台灣土生土長的日本兵，在戰敗後成長為台灣浪人，在他們的內心深處，“家國”發生了強烈的變化。

