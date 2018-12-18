陳平平：美再出涉台法案　影響幾何？

中評社北京12月18日電（作者 陳平平）近日，美國參議院通過了2018年《亞洲再保證倡議法案》（Asia Reassurance Initiative Act of 2018， ARIA），其中有許多涉及中國大陸和台灣的條款。在當前中美貿易戰正在進行、美國將中國作為“全面戰略競爭對手”和台灣地方選舉剛結束、島內形勢發生新變化的背景下，美國再次通過涉台法案，對中美和兩岸關係影響幾何？



強制戰略成為美對華政策的主軸



法案提到其目標是“致力於發展長期戰略願景和全面的、多角度和原則性的美國印太地區政策”。雖是以“亞洲”為名，但涉及的區域僅限於美國提出的“印太戰略”所涵蓋的國家和地區。內容上即包括美國在印太地區的政策和外交戰略，也強調了促進其在這一地區的安全利益、經濟利益和價值等。



法案延續了特朗普政府以往的論調，認為中國在南海的島礁建設行為、所謂軍事化行動和強制性經濟行為“威脅”到了美國所支持的國際體系，並將中國與朝鮮的核武威脅以及東南亞的恐怖主義並列為三個主要“威脅”，再次將中國作為“全面競爭對手”而加以防範和遏制。法案還在戰略影響力、公民社會和宗教等問題上對中國指手畫腳。法案的通過再次表明，特朗普政府的強硬遏制戰略成為美對華政策的主軸，且這一戰略似乎成為美國朝野的共識。從這點來看，特朗普的“印太戰略”與奧巴馬時期的亞太“再平衡”戰略並沒有本質的區別，無論是強化對台關係、發動 “貿易戰”，還是加強在南海的軍事存在，其意都是在於遏制中國。



美對台政策輪廓愈加清晰和機制化



作為近年來美國通過諸多涉台法案中的一個，該法案在明確既有對台政策方向的同時，在“美國與東盟的戰略夥伴關係”和“對台灣承諾”這兩個條款中又進一步檢視對台的承諾和成果。在“對台灣承諾（Sec209）”條款中指出，支持美台之間更緊密的經濟、政治與安全關係；履行包括《台灣關係法》（1979）、三個聯合公報和“六項保證”等承諾；反對單方面改變現狀等。該法案還提出，美總統應該建立對台軍售定期機制，並根據《台灣旅行法》推進高級別官員訪問台灣，以強化為台當局“站隊支持”力度。

