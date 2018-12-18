用正確方法推進全面深化改革

越是改革進入攻堅期、深水區，越是要在法治軌道上推進改革，保證改革不變形、不走樣。 中評社北京12月18日電／改革是一場全面而深刻的社會變革，也是一項複雜的系統工程，必須堅持正確方法論。中國特色社會主義進入新時代，以習近平為核心的黨中央對改革方向、改革方法、改革路徑、改革主體和改革動力作出系統闡述，不僅為全面深化改革提供了更完備的制度體系、思想資源、理論支撐，而且形成了豐富、全面、系統的改革方法論。實踐證明，全面深化改革之所以能取得重大突破，與牢牢堅持和科學運用正確方法論密不可分。



堅持問題導向



人民日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心張曉林文章稱，在全面深化改革的理論和實踐中，強烈的問題意識與鮮明的問題導向貫穿始終。習近平指出：“我們中國共產黨人幹革命、搞建設、抓改革，從來都是為了解決中國的現實問題。可以說，改革是由問題倒逼而產生，又在不斷解決問題中得以深化。”進入新時代，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，著力解決中國發展面臨的一系列突出矛盾和問題，不斷提高應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、化解重大矛盾、解決重大問題的能力，深入推進各領域各環節的改革，全面深化改革不斷取得新進展。



新時代將全面深化改革進行到底，必須牢牢堅持和科學運用以問題為導向深化改革的方法，使其更加充分地體現在制定方案、部署推動和督促落實中。要針對全面深化改革進程中出現的新情況新問題，進一步完善改革方案，確保改革奔著問題去、對著問題改，把能否解決問題作為衡量改革方案質量的重要標準。同時，聚焦體制機制中的頑瘴痼疾，勇於突破利益固化的藩籬，提出精准解決問題的有效舉措。聚焦改革的主要問題和關鍵環節，牢牢抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，將矛盾和問題最突出的地方作為部署推動改革的突破口。抓好改革督促落實，讓實踐來檢驗、基層來評判、群眾來打分，對發現的問題和不足再聚焦、再改革，以釘釘子精神切實抓好改革落實，確保各項改革舉措落地生根。



堅持法治思維和法治方式



文章表示，越是改革進入攻堅期、深水區，越是要在法治軌道上推進改革，保證改革不變形、不走樣。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央高度重視發揮法治的作用，將法治作為全面深化改革的基本遵循，大力加強與改革相關的立法工作，自覺運用法治思維和法治方式推進改革，推動全面深化改革乘風破浪、行穩致遠。



新時代將全面深化改革進行到底，必須牢牢堅持和科學運用以法治思維和法治方式推進改革的方法，充分發揮法治的引領、規範和推動作用，確保改革在法治軌道上向前推進。當前，要進一步加強與改革配套的立法前期調研工作，特別是對於重要領域、關鍵環節的改革，要深入審慎地開展調查研究，及時提出立法需求和建議。加快相關立法工作步伐，認真梳理改革各項舉措，對其中已被實踐證明行之有效的改革舉措，要盡快納入立法規劃，及時上升為法律。始終做到重大改革於法有據，對於全面推開條件尚不成熟、需要先行先試的，要及時按照法定程序進行授權。加大相關法律的立改廢釋工作力度，及時修改和廢止不適應全面深化改革要求的法律法規。



堅持改革的系統性、整體性、協同性



文章指出，全面深化改革是體系作戰而不是各自為戰，需要統籌兼顧、協同推進，要求全國上下一盤棋、十個指頭彈鋼琴，注重系統性、整體性、協同性。這既是全面深化改革的內在要求，也是其重要方法。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央秉持改革一盤棋的整體思維，著力增強改革的系統性、整體性、協同性，全面深化改革集中發力、群體突破，取得歷史性成就。黨的十九大通過的黨章修正案把更加注重改革的系統性、整體性、協同性寫入黨章，成為指導我們推進全面深化改革必須堅持的重要原則和方法。



新時代將全面深化改革進行到底，必須牢牢堅持和科學運用增強改革系統性、整體性、協同性的方法，以更加全面、系統、長遠的眼光看待改革，不斷提高改革的整體效益。當務之急是釐清重大改革的邏輯關係，在有條件的地方和領域要實現改革舉措的系統集成。進一步明確改革攻堅重點，在國有企業改革、科技體制改革、農村土地制度改革、生態文明體制改革、國家監察體制改革、司法體制改革、黨的建設制度改革和構建開放型經濟新體制等方面，集中優勢力量全力攻堅，以重點突破帶動整體推進。進一步盤活改革“一盤棋”，打出改革“組合拳”，做到前後呼應、相互配合、良性互動，形成更強大的整體合力。

