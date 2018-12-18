降准不再是貨幣政策的“核心”

中評社北京12月18日電／ “創新和完善宏觀調控”是12月13日召開的中共中央政治局會議對明年經濟工作提出的要求之一，貨幣政策的執行也應遵循這一原則。在當前的國際國內經濟形勢下，貨幣政策的核心應該是優化政策組合，以實現政策初心，未來降准會有但只是一個政策工具，且繼續使用的邊際效果會顯著降低。



證券日報發表評論員閻岳文章表示，今年以來的4次降准指向的是民營企業、小微企業融資難的問題。在貨幣政策的帶動、刺激下，各地各行業紛紛出台政策，為民營企業、小微企業進行精准滴灌。現在，民營企業的融資環境有了一定改善，在融資難的問題初步解決之後，融資貴的現象也有了鬆動的跡象。



12月10日，國務院辦公廳在《關於對真抓實幹成效明顯地方進一步加大激勵支持力度的通知》中提出，根據新形勢新任務新要求，將2016年實施的24項督查激勵措施調整增加為30項督查激勵措施，對落實有關重大政策措施真抓實幹、取得明顯成效的地方進一步加大激勵支持力度。這30項措施對相關領域是“真金白銀”式的支持。這是一套政策組合拳，對定向緩解當地企業的融資難有很大的作用。



文章介紹，除了降准之外，今年以來，央行共增加了再貸款、再貼現額度3000億元，引導金融機構加大對民營和小微企業的資金支持力度。



此外，央行創紀錄的連續36個交易日暫停逆回購，等額續作對衝MLF到期資金，以降准置換MLF資金，中央國庫現金定存，貨幣政策和財政政策的深度融合。貨幣政策的這些變化讓貨幣政策工具的靈活度和針對性較之以往有了顯著提高。



在對2019年進行展望時，國家統計局新聞發言人毛盛勇12月14日表示，從資金上來看，穩健中性的貨幣政策不斷提高靈活性和有效性，對實體經濟的支撐和服務功能也會進一步改進。



12月13日召開的中共中央政治局會議在部署明年工作時強調，要保持戰略定力，注重穩扎穩打，加強協調配合，聚焦主要矛盾，把握好節奏和力度，努力實現最優政策組合和最大整體效果。



文章指出，可以預見，2019年的貨幣政策在繼續與財政政策進行深度融合的同時，實現貨幣政策工具的最優組合也是目標之一。對貨幣政策工具最優組合的探索，其實就是疏通貨幣政策傳導機制的過程。在這個過程中，也許需要通過降准來打通某些關口，但它發揮的也僅是輔助的推動作用而已。



優化政策組合是明年貨幣政策的一個重點，另外兩個重點則是繼續加大改革開放為人民幣匯率的穩定提供更多支撐，同時強化機構監管以防範重大風險。改革開放指的是債券市場及資本市場，包括在中國香港發行央票等，這些對於人民幣匯率的穩定都發揮著積極作用。後者則主要體現的是監管思路的變化，金融穩定需要完善對系統重要性金融機構的監管。



最後，各家機構應該放下對央行未來會幾次降准何時降息的猜測，將研究重點落到如何更好的疏通貨幣政策傳導機制上來。當下及未來一段時間，降准與否已經不是貨幣政策的關鍵所在了。



