中評社北京12月18日電／隨著國家對勞務用工的規定越來越規範，一些不法用工單位只是做到明面上的規矩，背地裡卻耍起節省用工成本的手段。11月17日到12月10日，《工人日報》記者採訪製造業、餐飲業、休閑娛樂業、建築業等行業的30位農民工，發現這些打工者過半數遇到了試用期被無故辭退的情況。部分企業試用農民工成省錢“妙招”。



東方網發表時評人斯涵涵文章分析，大量聘用農民工，在試用期將滿時將其辭退，被部分企業奉為省錢“妙招”，原因有三：



一是隨著勞動法規的逐步落實，用人單位都會簽正規的勞動合同，一些用人單位覺得雇“長期工”不划算，於是在簽訂勞動合同時玩心眼、設“陷阱”，讓農民工防不勝防，屢屢中招。加上農民工就業不穩定，即使簽了合同，也不能保證能一直幹下去。辭退後重新招聘的成本非常低，這就讓一些企業鑽了空子。



二是人們對相關法規存在誤解。試用期被辭退，很多人都認為合同上已經注明了的，單位並不違法，只是自己倒黴碰上了。其實，勞動合同法第二十一條規定,在試用期中，勞動者在試用期間被證明不符合錄用條件的，經過培訓或者調整工作崗位仍不能勝任工作的，用人單位才可以解除勞動合同，同時應向勞動者說明理由。用人單位在試用期內應當明示錄用條件，無理由單方面解除勞動合同屬於違法，要支付雙倍賠償金。如果沒有明確告知辭退理應，只出具了解除勞動合同證明書，可以到當地勞動仲裁部門投訴，尋求法律援助。但很多人忽略了這條規定。



三是農民工的維權意識比較低。事前少有問清楚錄用條件，事中息事寧人急著找下一份臨時工作，事後要麼過了訴訟時效，要麼怕麻煩就放棄了維權。大家都不維權，企業違規幾無成本，助長不良企業氣焰，省錢“妙招”盛行，導致惡性循環，用工環境越變越差。



文章指出，省錢“妙招”凸顯農民工權益短板。政府部門要強化監管，加大法制宣傳，讓農民工和企業都知道明晰的法律規定和執行紅線，重視、改善農民工的工作環境，大力建設農民工法律援助中心，幫符合條件的農民工免費打官司，降低維權成本，切實維護農民工的合法權益；而企業也要釐清商業利潤和法律規定的關係，承擔社會責任，尊法循德，善待員工、創造和諧、平等的企業文化，畢竟善待勞動者、崇尚法律的企業文化，才是企業做大做強的基礎和動力。



最關鍵的，則是農民工提高法律水平，拿起法律武器維權，用自己的實際行動維護農民工正當權益和法律威嚴，遏制企業的不良套路，倒逼企業依法用工，進而創造平等、和諧的用工環境。

