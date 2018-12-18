做好資源枯竭城市轉型發展這篇文章

中評社北京12月18日電／資源枯竭城市的轉型發展是世界性難題。上周，全國資源枯竭城市及重點采煤沉陷區所在地政府主要負責人齊聚江蘇徐州，就推動資源枯竭城市轉型發展的經驗做法、采煤沉陷區綜合治理的實踐及下一階段工作等進行了交流部署。



經濟日報發表記者顧陽述評文章表示，資源枯竭地區的經濟轉型發展是一篇大文章，要堅定不移地走生活富裕、生態良好的發展之路，把綠水青山變成金山銀山。在我國經濟步入高質量發展的新階段，加快推動資源枯竭城市轉型發展，不僅是我國全面建設小康社會的要求，更是加快動能轉變、培育新動能的必然選擇。



近10年來，得益於全社會各方的共同努力，我國在推動資源枯竭城市轉型發展上取得了階段性成果，一些社會民生歷史遺留問題基本得到解決，生態環境和城鄉面貌持續改善，接續替代產業發展勢頭良好，轉型發展的內生動力明顯增強。



有數據為證：轉型前，全國69個資源枯竭城市的地區生產總值年均增速遠低於全國平均水平，而轉型後已高出了全國平均水平1.4個百分點；從財政數字看，上述地區地方公共財政收入翻了近兩番，地區經濟發展對資源的依賴程度不斷降低，過去“一業獨大”的產業結構已轉向更具活力的“多元支撐”。



文章稱，成績的取得，與中央財政轉移支付和中央預算內投資的“撬動作用”密不可分。據統計，中央財政累計對資源枯竭城市轉移支付近1600億元。針對獨立工礦區和采煤沉陷區的發展困難，中央預算內投資支持力度也逐年增大，近5年來已累計安排中央預算內投資約170億元。



不僅要“輸血”，更要在“造血”上下功夫。當前，推動資源枯竭城市轉型工作已站上了新的歷史起點，如何堅持以改善民生為中心、以綠色發展為遵循、以多元產業為支撐、以長效機制為保障、以統籌規劃為引領，在準確把握新歷史方位和矛盾變化的基礎上，全面推動走高質量轉型發展之路，成為資源枯竭城市必須面對的新命題。



令人欣慰的是，各地在資源枯竭城市轉型發展之路上形成了各具特色的創新實踐，特別是以江蘇徐州賈汪區、內蒙古阿爾山市、山東淄博淄川區等為代表的資源枯竭地區，在保障改善民生、恢復治理生態環境、培育發展多元化產業體系等方面已初步探索出可複制、可推廣的轉型模式和解決方案。



需要指出的是，由於各個資源枯竭城市的發展水平、資源禀賦不盡相同，在推動轉型發展時要遵循因地制宜、分類指導的原則，力求精准施策；要強化市場作用，充分發揮政策性、開發性等融資渠道的作用，探索通過金融合作助推轉型發展的新模式；同時，還要通過建立健全開發秩序約束機制、資源性產品價格形成機制、資源開發補償機制、接續替代產業扶持機制等，構建起資源枯竭城市轉型發展的長效機制。

