實體書店“涅槃”放出的信號

中評社北京12月18日電／這幾天對廈門愛讀書的人來說，似乎總有一片陰影在心中環繞，一家在鷺島久負盛名的“不在書店”馬上就要關門停業了，而關停的主要原因就是虧損。一時間關於實體書店“唱衰”的聲音不絕於耳。但根據調查，實際情況不僅恰好相反，調查更顯示，廈門的實體書店不僅正在悄然回暖，似乎更迎來了“前所未有”的盛況。這說明“不在”停業不僅是一種個別現象，沒准整個廈門的實體書店正在經歷一場生死“涅槃”，而現在已經“重生”的實體書店不僅盛況喜人，更已經煥發出了勃勃的生機。



紅網發表時評人朱少華文章表示，一段時間以來，不僅是廈門，是福建，就是全國幾乎所有城市中的實體書店，都遭受了一場前所未有的經營危機。其主要原因就是電子讀物發展較快，電腦、手機的大量普及，人們要閱讀、要獲取信息，甚至要學習各種知識，再也不需要購買圖書，翻閱資料，打開電腦，點幾下手機就可以解決一切問題了。正如一位圖書經營者說，如果實體書店不與時俱進，死抱著傳統書店經營不改變，只有死路一條。而“不在”書店的關門停業恰好驗證了這句話。現在大量書店的“涅槃重生”更是證明了這個道理。實體書店不怕時代衝擊，只要與時俱進，銳意改變，實體書店不僅能“活下去”，而且還能“活得更好”。



據觀察，現在的廈門書店已經不僅僅是書店了。這恰恰是廈門人的精明之處，書店除了賣書，還賣咖啡、文創產品等各種可能想得到的相關產品。在一家有著閩南人文風情的書店，5層樓每層都有新規劃，二樓的閩南小院，還原了廈門人家的閩南生活氣息，燕尾脊、紅磚瓦。還有品茶區、漆線雕。群眾到了這裡不僅可以買書讀書，可以品茶喝咖啡，可以享受文化的熏陶，甚至還可以休閑娛樂。一家大型的書店，就是一座綜合性的文化廣場。這種書店的轉型，不僅沒讓原有的閱讀人群流失，反而讓更多的人愛上了書店，愛上了讀書。讀者群體也更壯大了。



文章指出，實體書店的“涅槃重生”也給社會放出了一種信號，社會在發展，時代在進步。任何事物要想永遠立於不敗之地，就必須緊跟時代步伐，改變自己和及時轉型。尤其是現在傳統的實體商家，現在正在遭受電商的無情衝擊，一些已經關門停業，勉強支撐的也是慘淡經營。這裡更需要轉型和改變。正如一位經營者說，面對這個變革的時代，如果總是抱著傳統經營方式不改變，結果只會是死路一條。而變革也許會很痛苦，但只有“涅槃”才能“重生”，而“重生”過後必將更加的紅火，更加的朝氣蓬勃。這一點廈門的實體書店就可為證。



