美國為何熱衷於用非正常手段對付他國？

中評社北京12月18日電／近日，據美國媒體報道，美國政府多個部門以“中國竊取美國高科技公司知識產權機密”為由，醞釀對中國採取多項行動，其中包括美國司法部將起訴“為中國情報部門工作並參加針對美國網絡長期間諜活動的中國黑客”。近年來，美國多次炒作“中國黑客”問題，將之與“竊取知識產權”掛鈎，借機對中國相關個人和實體出手，並抹黑中國形象。據美媒透露，美國此次可能借機對“竊取美國企業知識產權”的中國企業實施制裁，如沒收或凍結資產，禁止美國企業與其做生意。



中國網發表中國現代國際關係研究院美國所副研究員賈春陽文章表示，今年以來，經貿問題一直是中美關係中的熱點議題。近來，兩國領導人在阿根廷G20峰會期間達成共識，停止加征新的關稅，由兩國經濟團隊加緊磋商，以達成互利共贏的具體協議，讓中美經貿關係盡快回到正常軌道。值此中美就經貿問題開啟新的談判之際，美國為何又拿所謂“中國黑客”說事，並要制裁中國企業？事實上，這並非美國第一次以非正常手段對中國個人和企業出手。



文章介紹，多年來，美國多番以維護國家安全為由，在商業併購、市場准入、政府採購等方面對中興、華為等中國高科技企業實施打壓。近年來，美國又接連以違反美國出口管制法規、違反對伊朗出口禁令為由，對中興、華為實施制裁，包括禁止美國企業向中興銷售通信設備元件，遙控加拿大對華為CFO孟晚舟實施拘捕等。如果是正常的商業競爭，當然無可厚非，但接連採取非正常手段就不正常了。



自建國以來，美國一向自詡為“山巔之城”和“人類文明的燈塔”，將自己美化成國際規則和秩序、人權與自由的“捍衛者”。這一套說辭在國際社會也頗有市場，很多人對此深信不疑，認為美國是自由、民主和公正的代名詞，認為美國是一個法制國家，其所有行為都是合規的，都是正當的。然而，美國近年來對中國高科技企業！的打壓，對華為CFO孟晚舟的遙控拘捕，對俄羅斯、伊朗、緬甸等國的抹黑、污名行動表明，美國正變得越來越“不正常”，越來越熱衷於以非正常手段對付他國。



文章分析，為什麼會如此？



首先，美國歷史上有通過各種手段整垮他國的“成功案例”，讓美國嘗到了甜頭。



據美國中情局前雇員彼得.施瓦茨所著《勝利：美國政府對前蘇聯的秘密戰略》一書透露，為了搞垮蘇聯，里根政府和中情局專門擬定了旨在瓦解蘇聯的“軟戰爭”戰略，重點是動搖蘇聯領導人對自身制度的信心，然後再對蘇聯實施“心理戰”，促其從內部土崩瓦解。施瓦茨狂妄地表示，“談論前蘇聯崩潰而不知美國秘密戰略的作用，就像調查一件神秘突然死亡案子而不考慮謀殺。”對於其他國家，即便是自己的盟友，如果有可能挑戰或影響到美國的優勢，也會遭到美國毫不猶豫的打壓。如20世紀80年代經濟上不斷強大的日本，美國也是通過政治施壓和“群毆”手段逼迫日本簽訂《廣場協議》。



其次，面對大國興衰規律和自身實力相對下降，美國愈發缺乏自信。



自1894年以來，美國一直是世界頭號工業強國，二戰後成為世界上最強大的國家，直至冷戰結束初期仍是世界唯一的超級大國。進入新世紀以來，雖然美國的經濟實力和綜合國力仍在發展，但相對於中國、印度等新興國家的優勢卻越來越小，也可以說處於相對衰落的趨勢，且看不到扭轉的希望。因此，美國對自身實力和發展模式越來越缺乏自信，唯恐中國將來有一天會超越美國。在此背景下，美國將國家安全戰略重點從反恐轉向應對大國競爭，重點便是中國、俄羅斯等國。然而，美國努力的方向不是查找自身存在的不足，而是試圖遏制甚至破壞他國的發展，並開始無所不用其極。



第三，高科技及高科技企業是美國霸權的重要支柱，美國不甘心喪失科技優勢。



回顧二戰以來美國的發展史，可以發現，軍事、金融及科技是美國維護其霸權的三大支柱，美國對此也格外重視，對任何有可能在上述三方面影響到美國優勢的國家和企業，均毫不猶豫地予以遏制和打壓。以華為公司為例，美國國家安全委員會的一份備忘錄顯示，在美國看來，華為作為全球最大的電信設備供應商，在與美國競爭5G技術時非常有優勢。這讓美國人充滿憂慮，但正當的、合法的手段已經無法遏制華為。既然無法通過正當手段遏制華為及中國的科技進步，那麼美國便毫不猶豫地選擇了非正常的手段。



