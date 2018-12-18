大華網路報：只想內鬥保權位　終將失權位

蔡柯會（中評社資料圖片） 中評社台北12月18日電／九合一選舉掀起“貨出得去、人進得來，高雄發大財”的“韓流”，國民黨高雄市長參選人韓國瑜當選市長後，此股“韓流”並未因選舉結束而消退。這不僅體現在各種韓粉送雞排、魚丸湯、櫻花粽、肉燥飯等拼經濟的作為，也讓高雄市各觀光夜市及景點的人潮明顯增加，使選前對手陣營認為競選政見空洞的說法不攻自破，更遑論以色列、菲律賓大使前來拜會，洽談未來雙方的合作機會。



大華網路報今天專欄文章說，自九合一選舉結束迄今三周左右，很明顯看到人潮與錢潮不斷湧入高雄市，新加坡、馬來西亞及阿拉伯國家對於進口優質的高雄農漁產品，甚感興趣，若洽談順利對“貨出得去”肯定有幫助。不僅如此，為了確保高雄農產品的品質與拍賣價格，韓國瑜還決定不忘本地在就職當天夜宿高雄果菜市場，吸引不少韓粉共襄盛舉，可說是又在拼經濟上發揮了示範作用。



正當高雄市如火如荼地在拼經濟之際，作為台灣頭的台北市，不論“中央”或地方仍然將重心放在拼政治，而非專注於顧百姓肚子的經濟議題，完全無視於九合一選舉中選民透過選票表達拼經濟而非拼政治的訴求。君不見蔡英文雖然承擔敗選責任辭去黨主席，但是不被認同參選2020年選舉有勝選機會，因此必須私下運作新任黨主席人選為廣義的“英派”，才不致失去被提名競選連任的機會。



姑且不論最早傳出“立法院長”蘇嘉全要辭院長來選黨主席，視黨主席的位置比“立法院長”還重要的本末倒置，謹就此後陸續出現的人選如“文化部長”鄭麗君、競選台中市長連任失利的林佳龍、前“立法委員”陳其邁及現任“行政院秘書長”卓榮泰而論，都可看出保權位比保民生更重要的思維，完全忘記了選民在九合一選舉中透過選票表達要求執政黨拼經濟的訴求。



尤其是日前民進黨中生代，一場眾星拱月支持卓榮泰競選黨主席的戲碼，更引發前民進黨秘書長吳乃仁“退流退黨”（退出新潮流、民進黨）的風暴，理由是民進黨不思檢討。對此，該前“立委”林濁水更直言：“何必退黨，多此一舉，民進黨早已失蹤了！”雖然桃園市長鄭文燦表示“現在生存發展、改革再造是民進黨重要的課題，其他的議題不重要”，究其實際恐是間接呼應了“失蹤”的看法。