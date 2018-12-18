柯文哲鬆口要蓋大巨蛋　藍綠議員齊轟投機

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／台北市大巨蛋問題延宕4年，近期因為在蔡柯會提出討論又受到矚目。台北市長柯文哲17日回應“文化部長”鄭麗君對大巨蛋提問表示，“大巨蛋不拆就是要蓋，不然要幹什麼？”根據台媒報道，藍綠議員皆痛批，柯文哲態度投機，拆不拆把大家搞得雞飛狗跳，結果原來選舉才是“特效藥”，並質疑在未向市民交代安全性前，就把大巨蛋當成和蔡政府政治談判籌碼，非常不道德。



根據中時電子報報道，民進黨議員簡舒培說，柯文哲總是告訴市民，大巨蛋審議絕對公開透明，昨日卻直截了當的說“不拆就是要蓋”，讓人質疑的是，以前提出的安全疑慮難道已經解決了？大巨蛋續建的規格又是什麼？統統都沒有說明。他批評，柯文哲還沒把公安解決，就先責怪起“文化部”古蹟審議，將責任推給中央，根本是模糊焦點，如果只是通道問題，沒必要搞4年。



中國國民黨台北市議員王鴻薇指出，柯P上任後對大巨蛋態度反覆，要拆、不拆一路騙，搞得大家雞飛狗跳，如今看來就是“投機”，以前為了公安問題不准遠雄復工，結果原來選舉才是“特效藥”，選後在鄭麗君提問下，柯文哲講出真心話，她呼籲柯市府，真的要蓋就不要再浪費時間。



國民黨議員當選人李明賢也表示，過去柯市府給人感覺都是傾向拆蛋，柯P連任後的態度竟180度轉變。他並質疑，大巨蛋已成為柯和蔡政府談判的政治籌碼，在還沒向市民交代安全性、與遠雄協商內容及何時完工前，即脫口說出“不拆就是要蓋”的話，這樣是非常不道德的。





