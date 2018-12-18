藍委提案廢促轉條例　大小綠聯手反對

藍委賴士葆擬提案廢止“促進轉型正義條例”。圖為日前國民黨團召開記者會轟促轉會楊翠代理主委適法性不足。（中評社 資料照） “促轉會”辦公大樓外觀。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／促進轉型正義委員會17日提出“半年工作報告”，中國國民黨“立委”賴士葆認為，“促轉會”仍有東廠、劊子手影子，因此與24名藍委提案要求廢除《促進轉型正義條例》。民進黨“立法院”黨團幹事長李俊俋表示，不會同意。他認為，促轉還是要推動，不該因張天欽事件無限上綱。時代力量黨團也表示反對。



根據台媒報道，負責提案的藍委賴士葆指出，“促轉會”的功能是要和解不是鬥爭，他絕對支持促轉的功能，但若是拿來鬥爭，他一定反對。特別是最新民意民進黨是慘敗的，難道“促轉會”的東廠事件對民進黨的大敗沒有貢獻嗎？貢獻這麼大，還不向民意低頭。因此他提案廢除；而“促轉會”能夠處理、平反的事項，可透過提案修正檔案法與二二八事件處理及賠償條例來處理。



綠委李俊俋受訪表示，轉型正義本來就要持續推動，不該因為張天欽事件而無限上綱；這項廢止案還完全沒有討論，目前是國民黨團提議增列到週五院會的報告事項中，就看18日程序委員會怎麼處理，“我們不會同意”。



時代力量“立法院”黨團總召徐永明指出，如果真的要廢止促轉條例，那老政治犯的平反如何持續下去，若認為“促轉會”的組織結構有問題，時代力量不反對修法，敬告國民黨應往修法方向走，大家就各提版本。