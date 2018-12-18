上海常務副市長將率團出席2018雙城論壇

上海市常務副市長周波（上海台辦供圖） 中評社上海12月18日電（作者 常志康）“2018台北上海城市論壇”新聞吹風會12月17日在上海衡山賓館舉行。上海市人民政府台灣事務辦公室主任李文輝表示，“2018台北上海城市論壇”將於12月20日在台北市舉行，雙方將在簽署三十項合作備忘錄的基礎之上新簽三項，上海市常務副市長周波將率團赴台北市出席論壇活動。



據悉，本廟論壇上海與台北兩市將聚焦“循環經濟”，以“永續的城市永續的發展”為主題，圍繞健康產業、文化、公共住宅與都市更新、環保與市民服務等專題作深入交流。



台北上海“雙城論壇”自2010年開始由台北市與上海市輪流舉辦，已成為兩市之間重要的機制化交流平台。上海與台北即將簽署的三項合作備忘錄分別是上海市與台北市青少年運′動員培養交流合作備忘錄，上海市嘉定區跟台北市大同區區政交流合作備忘錄，上海市廣播影視製作業行業協會與台北市文化基金會、台北市電影委員會交流合作備忘錄。



台北市目前共有12個行政區，其中有10個區己經與上海市簽署了相應的交流備忘錄。此次上海市嘉定區跟台北市大同區區政交流合作備忘錄的簽署，將成為兩市的第11個區之間的備忘錄。



周波、李文輝一行此將在19日抵達台北市後隨即參觀內湖科技園區、台北創新實驗室、台達企業、安養院等。



周波表示，每年舉辦的雙城論壇主題既有延續又有創新。上海和台北兩地的互補性和相似性很大，隨著時代的發展，會不斷有更廣泛的合作和更新的突破。這次以循環經濟為主題的交流對兩個城市來說具有現實意義和未來意義，在總結過去的同時也在不斷交流彼此現在的經驗和做法，同時對未來也將進行展望。他認為，上海應該虛心地向台北學習，因為台北在城市建設、老舊建築保護、垃圾分類處理、社會養老等方面都走在上海的前面。事實上上海通過雙城論壇的交流合作也獲益匪淺，比如上海的市民服務熱線12345，就是借鑒了台北的經驗。



周波在答記者問時還談了18年前訪問台灣時的感受和對台灣美食的印象。