中評專論：支持“九二共識”的麵包師錯了？

韓國瑜（右）力挺吳寶春（左）。 中評社香港12月19日電（作者 劉雋）日前，曾獲得法國世界麵包大賽冠軍的台灣麵包師吳寶春，可謂壓力山大，本想趁大陸“惠台31條”利好，在上海開家麵包店，拓展大陸市場。卻被網友翻出台灣親綠媒體曾以題為《霸氣！麵包師傅吳寶春6年來拒赴大陸開店》的報道，報道寫道“即便有大把鈔票捧著要他進軍，他也不為所動”“餓死也不去大陸”。這引起大陸網民反彈。為此，吳寶春發表聲明說，“從未發布過這樣的言論，‘兩岸一家親’是我不變的態度，支持‘九二共識’”。



然而，吳寶春聲明一出，民進黨一眾立馬跳出來紛紛指責，說這是“北京搞政治壓迫”“九二麵包”“統‘獨’麵包”。民進黨“立法委員”管碧玲痛罵吳寶春“投降賺大錢”“愛錢不愛台”。更有綠營民眾揚言，拒吃吳寶春麵包，斥責“吳寶春輸給了人民幣”。蔡英文親自上陣，宣示台灣有“不接受大陸政治壓力”的決心，指責大陸“用政治扭曲經濟和貿易的活動”。



在兩岸議題上，特別是在當前兩岸關係僵局的情況下，大陸網民對相關涉台事務有自己的敏感性和判斷，也有監督和表達看法的權利，完全是網友的自發行為。大陸官方並未就此事有任何的公開表態。



蔡當局對此事之所以如此之敏感，其有兩個方面的考慮：一方面，民進黨“九合一”敗選後，黨內對敗選檢討並未形成共識，出現了不同的批評聲音，蔡當局急於找一個轉移焦點的出口，結果吳寶春事件給民進黨創造了一個大好機會，於是乎，民進黨從上到下紛紛登場表演，給吳寶春帶來前所未有的壓力。另一個方面，這次“以核養綠”公投通過，徹底粉碎了民進黨神主牌之一“無核家園”，讓民進黨丟盡了臉。而民進黨和蔡當局另一塊神主牌——“台獨”，不能再丟了。所以，對於具有本土派象徵而公開表態支持“九二共識”的麵包師吳寶春，無疑讓民進黨和“台獨”勢力不可接受，蔡當局指責大陸搞“政治壓迫”，表面上好像是支持吳寶春，實則對其進行打壓。其目的就是在島內製造一種只能支持“台獨”，不能支持統一肅殺的政治氣氛。誰支持“九二共識”，蔡當局及綠營人士就明裡或暗裡打壓誰。



兩岸本是一家人。吳寶春承認自己是中國人難道有錯？真的很奇怪！同樣是麵包師，2016年10月，麵包師黃士福因拍攝並揭露陳水扁裝病的照片，遭到“台獨”迫害，麵包店面被砸，被迫離開高雄，背井離鄉，外出謀生。這時民進黨和蔡當局為何不聲援和保護黃士福？吳寶春只因支持“九二共識”，蔡當局就紛紛直跳腳，指責大陸，打壓吳師傅，而黃士福遭到“台獨”迫害，蔡當局卻視而不見，甚或縱容。這難道就是以“民主”自居的台灣？難道這就是民主進步黨？



面對蔡當局的指責，國台辦發言人馬曉光說，如果追溯現在網上出現的一些所謂不和諧甚至對立言論的源頭，大家可以想一下，為什麼2016年之前沒有這樣的聲音？2016年以後這樣的聲音多了？根本原因還是民進黨當局推行的所謂“去中國化”，毒害了台灣年輕一代，扭曲台灣民眾價值觀，導致兩岸關係惡化，從而引發大陸網友的一些情緒。始作俑者是民進黨當局。



馬曉光強調，兩岸同胞是血脈相連的一家人。台灣人也是中國人。“九二共識”是兩岸關係的基礎。吳師傅的聲明表達的是正確的認知和正常的感情，而綠營政客和“台獨”勢力對他的瘋狂圍攻才是政治扭曲，才是政治迫害。



馬曉光點到了蔡當局的要害。蔡當局並沒有檢討“九合一”敗選的真正原因，更無反省之心，還自詡“堅持走正確的道路”。吳寶春事件，可以清晰地看出，民進黨和蔡當局緊緊地抱住“台獨”神主牌不放，且要越走越遠。



在未來布局2020年的選戰中，民進黨和蔡當局會在美國打“台灣牌”的同時，繼續依靠美國打其“台獨”牌，拉高兩岸對抗，甚至衝突。麵包師吳寶春事件只是蔡當局為接下來的選戰奏的一個小插曲罷了。這不得不讓兩岸人民警惕！