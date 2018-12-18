“促轉會”3主張去蔣　遭相關部會打臉

嚴德發。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／促進轉型正義委員會昨日要求“國防部”移除營區兩蔣銅像、三軍儀隊撤出中正紀念堂，並行文“中央銀行”，了解新台幣改版成本。根據台媒報道，“國防部”回應，基於尊重歷史、飲水思源，傳承光榮傳統，維持營區現狀。央行也重申，並無改版計劃。



“促轉會”委員尤伯祥昨表示，依據《促轉條例》第5條明確規範，公共場所的威權象徵應予移除，“國防部”身為行政機關應該尊重法律，以軍隊來說，移除兩蔣銅像或其他威權象徵，是軍隊“國家化”最重要，也是最後的一個里程碑；“促轉會”亦要求三軍儀隊撤出中正紀念堂。



“國防部”昨日回應，基於尊重歷史、飲水思源，傳承光榮傳統，維持營區現狀。先“總統”蔣公為國民革命軍之父，也是陸軍軍官學校第一任校長，在國軍建軍及“中華民國”生存發展史上有不可抹滅的功績與歷史定位。國軍秉持“為“中華民國”生存發展而戰”、“為台澎金馬百姓安全福祉而戰”，軍隊早已國家化。



對於中正紀念堂部分，“促轉會”建議，可以採取立即回應轉型正義工作的過渡措施，包括撤出三軍儀隊，舉辦民主與人權相關常設展，以及解除現存地景的威權性格，重新改寫園區內各種威權象徵涵義等。



對此，“國防部”指出，應視“文化部”整體規劃定案後，再評估辦理。



另外，“促轉會”代理主委楊翠表示，目前有威權象徵的國幣面額為新台幣1元、5元、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元，“促轉會”正式行文給“中央銀行”，希望提供之前的改版成本，會對此研究、協商，再進行討論。



對於新台幣是否改版，央行發行局長施遵驊表示，央行不對尚未確定的事發表看法，目前新台幣鈔券使用情況良好，央行並無改版計劃。