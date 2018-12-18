匯豐看好港股明年返3萬

匯豐私人銀行北亞首席市場策略師何偉華（左）和亞洲區首席市場策略師範卓雲。 中評社香港12月18日電／美息明年料見頂，內地擴寬鬆力度。



香港文匯報報道，匯豐私人銀行昨日發佈2019年上半年展望，其亞洲區首席市場策略師範卓雲昨日於記者會上指出，投資者對市場前景過度悲觀，明年環球經濟放緩幅度應溫和，環球股市首季度或略有波動，但全年有望復甦，預計可保持約10%回報。受外圍環境影響，匯豐對港股持中性評級，但相信恒指明年底能重上3萬點，國指回升至12，000點。美國、中國、新加坡及印度股票繼續評級為超配。



匯豐預計明年全球經濟溫和減速，全球GDP將降至2.6%。範卓雲解釋，美國利率有望見頂，美元強勢減弱，市場對聯儲局過度緊縮的擔憂可能於未來數月緩解，屆時新興市場股票、債券及貨幣市場有望回穩。



美明年料加息兩次後止步



匯豐預測，聯儲局周三將上調利率25個基點，預計2019年3月和6月再加息兩次，然後按兵不動，直至2020年9月將開始減息，預計美國10年期債券的孳息率於2019年至2020年將維持在3%以下。



港股方面，該行北亞首席市場策略師何偉華預料，明年底恒指可重上3萬點，尤其看好受惠內地財政政策及經濟轉型的上市公司，包括基建、內需、國企改革等相關股份。範卓雲強調，明年環球經濟未有明顯衰退跡象，除非出現黑天鵝事件，港股將不會受到太大衝擊。匯豐預計明年香港經濟增長將放緩至2.7%。



對於中美貿易緊張局勢帶來的影響，範卓雲預計內地將加大財政及貨幣寬鬆力度，以推動內需增長，預計明年中國GDP增長將維持在6.6%，人行會下調存款準備金率200個基點。



人行下調存備金率200基點



她續指，刺激經濟政策及結構性改革，有望對內地股市構成積極支持，MSCI中國明年企業盈利增長料近15%。建議投資者關注拉動內需和消費相關的板塊，避免涉及被加徵關稅的板塊，並對科技股持謹慎態度。



此外，她預期明年內地出口增長將會放緩至3.5%，人民幣匯率維持穩定及溫和下降，不會出現大幅貶值，料明年底人民幣兌美元將貶至7.1的水平。



建議超配中印新加坡股票



匯豐在未來6個月資產配置中，建議增持全球股票，尤其偏好美國及亞洲（日本除外）股票。在亞洲股票中，將中國、新加坡及印度股票繼續評級為超配。在固定收益市場方面，匯豐私人銀行看好美國債券及新興市場美元債券。