觀望美議息　港股近2年最靜

中評社香港12月18日電／美股上周五急跌，惟市場憧憬觀望本周的中央經濟工作會議，以及美聯儲局議息會議皆有好消息出現，港股昨日保持平穩，全日波幅只有184點。恒指收報26，087點，微跌6.8點，但交投淡靜，全日成交僅556億港元，是近兩年最低。國指收報10，351點，微跌7.6點。至於內地股市同樣淡靜，上證綜指及深圳成指分別升0.16%及跌0.48%，兩市總成交2，382億元人民幣，較上周五少538億元人民幣。



內地汽車股齊齊捱沽



香港文匯報報道，在美國暫停向內地加徵新關稅的90日緩衝期中，中國向美國釋出善意，由明年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月，涉及211個稅目，美國進口車關稅由目前的40%降至15%，與其他進口地看齊。不過，消息令在港掛牌的內地汽車股捱沽，藍籌股吉利（0175）挫2.6%，是表現最差藍籌。比亞迪（1211）更大挫4.4%，是表現最差國指成份股。華晨（1114）再創一年新低，跌逾3%。



內地電訊股則走高，中鐵塔（0788）繼續炒上，再創上市新高，盤中高見1.44港元，收市報1.4港元，升幅3%，成交高達10.7億港元。該股較招股價1.26港元，已高出11.1%。此外，中移動（0941）及中電信（0728）都告上升。



瀘州市商行首日微升



新股方面，瀘州市商行（1983）首日掛牌，先跌後升下，全日收報3.25港元，較上市價高2.2%。不計手續費，每手1，000股賬面可賺70港元。



另一隻新上市的永升生活（1995）則最多跌過7.3%，尾市收復失地，收報1.78港元，與上市價看齊。



上證綜指微漲0.16%



至於內地股市方面，市場觀望中央經濟工作會議對政策的定調，加上臨近年末投資者保守心態佔據上風，上證綜指承接上周跌勢，昨日早市低開0.25%，隨後尾市奮力一搏，勉強全日微漲4點或0.16%，收報2，597點；深成指報7，592點，跌37點或0.48%；創業板指失守1，300點關口，收報1，299點，跌11點或0.86%。兩市總成交萎縮至2，382億元人民幣，較上周五收窄538億元人民幣。



盤面上， 園林工程、工程建設板塊升2%，多元金融板塊漲幅超過1%。公用事業、民航機場、釀酒、醫藥製造、醫療、化肥等行業領先跌幅榜。湘財證券分析，雖然探底後出現反彈，但依然只是短線反抽動作，對趨勢改變沒有任何作用，如今空頭力量仍佔上風，未可太過樂觀。容維證券同樣認為，中小創個股跌多漲少表明風險仍有待釋放，料後市股指走勢仍有下探需求。