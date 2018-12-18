大華網路報：民進黨仍在兩岸間拚政治

中評社香港12月18日電／大華網路報今天發表時評說，民進黨在地方選舉大敗後，陸委會對台北、上海雙城論壇放寬限制，不約晤來台的上海台辦主任李文輝，以及同意大陸前海協會會長陳雲林來台，弔唁剛過世的海基會董事長江丙坤等，有人據此認為民進黨的兩岸政策可能會調整。



不過，從陸委會主委陳明通反對陳雲林在弔唁江丙坤後，與前國民黨主席連戰會面的傳聞，以及在“立法院”內政委員會上，答覆“立委”質詢時強調“兩岸沒有私誼，只有公交”等話語來看，民進黨對兩岸關係的態度很僵化，不會有什麼改變。



對於“立委”抨擊陸委會不近人情，陳明通辯稱，他是用角色與行為的觀點來看待陳雲林與連戰的會面，陳雲林如利用自由行來見跟連戰見面，“That's fine”，但他這次是以海協會前會長身分來弔唁海基會前董事長江丙坤，就不應橫生枝節。



然而，陳雲林此次來台弔唁江丙坤，究竟是用什麼樣的身分？大陸國台辦發言人馬曉光日前答覆媒體詢問時，對此說的非常清楚，陳雲林將以“個人名義、生前好友”身份赴台弔唁，並不是用陳明通所說的大陸海協會前會長身分。



時評說，事實上，以民進黨上台後不承認“九二共識”，兩岸關係陷入嚴重對立的氛圍，加上江丙坤卸任海基會董事長多年的身分，陳雲林也早已離開海協會會長職務的事實，陳雲林來台弔唁江丙坤純粹是私人情誼，不涉及任何政治意涵。



就此而言，即或陳雲林在弔唁江丙坤後，真的與不具有任何黨公職身分的連戰會晤，也沒有什麼好大驚小怪。畢竟，連戰、陳雲林都已是一介平民，對兩岸事務並無決策權力，若兩人見面不過是老友相聚，人情之常而已。惟最新消息指出，陳雲林的訪台行程已取消訪晤連戰。