【CNML格式】 【大 中 小】 【打 印】 十大傑出“新港青” “港漂青年”各領域成就 http://www.CRNTT.com 2018-12-18 10:28:52



“第三屆十大傑出新香港青年”在金鐘舉行頒獎典禮，十位得獎者或其代領人（詳見表）與一眾嘉賓合影。 中評社香港12月18日電／為表彰全球各地來港的“新香港青年”在香港各領域所取得之成就，以及他們為香港所作的傑出貢獻，由港漂圈和百川匯聯合主辦的“第三屆十大傑出新香港青年”評選活動，昨晚在金鐘舉行頒獎典禮。10位得獎人中，季超、於盈、許建春、謝超、陳曉鋒、陳子翔、唐婭、李小鵬、牟翔9人均有出席上台領獎，Christopher Geary則因事缺席。



香港文匯報報道，“十大傑出新香港青年”評選活動今年踏入第三屆。主辦單位指出，自從1997年香港回歸祖國懷抱，全球各地青年，特別是內地青年，與香港的交流日益加深。



主辦單位續指，舉辦評選活動之目的，便是為了表彰全球各地來港的“新香港青年”，在香港金融、地產、建築、工程、醫療、文化、藝術及社會等各領域所取得的成就，以及他們為香港社會的繁榮穩定不斷作出的傑出貢獻。



主辦單位透露，自活動籌備以來，一直受到內地、香港以及世界各地華人及外國友人的高度關注和關心，從評選開始直到確定獲獎者人選，歷時1個月，累計投票27萬張，此部分佔評選結果的20%，其餘80%則由多位評審給分確定，評選結果絕對公平和公正。



得獎名單早前公佈，並於昨晚舉行盛大的頒獎典禮。



昨晚出席活動的主禮嘉賓眾多，包括港區全國政協經濟委員會副主任、是次負責評選的評委會主席容永祺，港區全國人大代表陳勇、吳秋北，港區全國政協委員魏明德，立法會議員梁美芬等。



容永祺：給予人才同等機會



容永祺昨晚致辭時表示，當年他曾獲選十大傑出青年，但對十大傑出新香港青年的評選就沒有認識，當他知道有此評選後，即加以留意，因為覺得很有意思，因新來港人士可在香港的土壤成長、在香港發展更取得成就，可以貢獻社會，實在是一個良好的概念和方向，故他在第一屆評選時也成為提名人，其推薦的人士更獲獎。



他又指，評選更顯示出香港是國際城市，可以容納不同地區的人才，給予每一個人同等的發展機會，而今次評選便有一位來自英國的人士當選。



他期望各位得獎人也可在未來將自己的事業再發揚光大，為香港及國家作出更多的貢獻。



全港一家人 以香江為傲



港漂圈創始人趙磊在致辭時指出，要成為優秀的新香港青年有數個要點，除了學好廣東話、多交香港朋友，也要服務香港，多作回饋香港的事情，有財富就多捐款，多參與義工服務，此外更需要維護香港的核心價值，包括法治、自由與多元。



他又指，無論在香港出生、又或是後來香港的，都是一家人，“我們以香港為傲，未來香港也會以我們為傲！”



主辦單位表示，今次評選活動的10位獲獎者，只是新香港青年中的小小一部分，代表他們背後的千萬新香港青年，更值得所有青年人驕傲。

他們在香港各行各業奮鬥，為香港的經濟繁榮及社會發展不斷作出貢獻。而在服務香港、成就自我的同時，更將“全球化”的種子散播到世界各地，促進世界各地青年的溝通交流和文化融合。



得獎者名單



季超 香港大學牙醫學院榮譽臨床助理教授



於盈 鳳凰衛視資訊台助理總編輯



許建春 中國生命集團董事局主席



謝超 復星科技與金融集團副總裁兼董事總經理



陳曉鋒 全國港澳研究會會員、人工智能社交平台“灣趣”創始人



陳子翔 水中銀及小魚親測創辦人



唐婭 香港舞蹈團首席舞蹈員



李小鵬 中國體操運動員、4面奧運及16面世界賽金牌擁有者



牟翔 英國保誠區域經理



Christopher Geary BSD教育機構總裁



資料來源：主辦單位 整理：香港文匯報

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