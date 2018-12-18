英國工黨對特雷莎·梅提出不信任動議

中評社香港12月18日電／英國首相特雷莎·梅今天表示，將安排國會在明年1月中旬表決脫歐協議草案；在野黨工黨黨魁柯賓對此不滿，表示要對特雷莎·梅提出不信任動議，投票時間尚未確定。



據中央社報道，特雷莎·梅在上週挺過逼宮危機，不過黨內對她的不信任票突破百票，讓她的勝利相當難堪，如今再一次面臨難堪處境。然而，柯賓提出的是針對特雷莎·梅個人的不信任動議，並非保守黨政府。



針對首相提出的不信任動議，與針對政府的不信任的動議不同，針對政府的不信任動議一旦獲得多數議員支持，才會引發提前大選。



英國廣播公司（BBC）政治事務記者昆斯伯格表示，雖然這次提案即使成功也不會導致政府瓦解，但是“如果工黨贏了，首相的面子會更不好看”。



國會原訂11日表決脫歐協議草案，但特雷莎·梅眼看顯然不會過關，在最後一刻臨時喊卡。特雷莎·梅今天在下議院表示，有關議員關切的邊境保障措施，她會持續向歐盟尋求保證，並將安排國會在明年1月14日當週進行表決。



柯賓隨後表示，針對延後投票日期，他要對特雷莎·梅提出不信任動議。他表示，議員們必須再等1個月才能表決，這令人無法接受。柯賓也指出，特雷莎·梅正在“率領國家陷入全國性危機”。



雖然蘇格蘭民族黨（SNP）、自由民主黨和綠黨等，都試圖刺激最大在野黨工黨針對特雷莎·梅政府提出不信任動議，但柯賓僅針對特雷莎·梅個人提出不信任動議。



柯賓表示，他的目的是要施壓特雷莎·梅把脫歐協議表決提前至這星期。



“衛報”報道，智庫Institute for Government資深研究員海敦指出，柯賓提出的是“早日動議”。根據議事規則，政府有權拒絕在自己的議程安排討論這項提案。若是如此，必須等到反對黨日才能安排討論，而在耶誕節前已沒有反對黨日，必須等到明年。



此外，曾經質疑特雷莎·梅領導力的團體已經發聲力挺特雷莎·梅，工黨的提案幾乎確定不可能通過。



強硬脫歐派的保守黨議員貝克表示：“脫歐派保守黨議員清楚表示，我們支持黨內對特雷莎·梅擔任首相的不信任案投票結果，因此將反對工黨提出的任何不信任動議。”



民主聯盟黨（DUP）也表示將會支持特雷莎·梅。DUP副黨魁陶茲表示：“我們對工黨古怪的噱頭或是作秀不感興趣。”