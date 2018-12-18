韓國瑜發言人王淺秋搭愛之船　場勘就職航路

王淺秋（右）跟高雄市秘書長趙建喬（左）搭乘“愛之船”，商討韓國瑜就職的水上航線與細部工作。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月18日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長當選人韓國瑜12月25日將在愛河畔舉行高雄市長就職典禮，韓發言人王淺秋今早率政權交接小組赴香蕉碼頭棧貳庫搭乘“愛之船”，充當韓國瑜搭船就職路線的先遣部隊。高雄市政府秘書長趙建喬也同船隨行，討論細節內容。



韓國瑜的就職船隊一早8點半從棧貳庫出發，歷經25分鐘航程繞經駁二藝術特區、海洋流行音樂中心、五福橋、國賓大飯店等地，最後在河東路愛河站下船。王淺秋表示，今日我們從碼頭登船、航程再到碼頭邊上台到就職定點。韓市長的指示很簡單，我們從愛河出發，高雄是一座海洋城市，讓大家看到不一樣的創意跟魅力，也讓大家更可以看到沿岸的風景。很多朋友會到高雄來，也趁機會介紹愛河岸的歷史文化及景致。



現場有媒體詢問王淺秋說，剛剛您聽了簡報也親自搭船走了一遍，看到沿岸有很多建設投資在這邊，尤其這20年來民進黨在這裡執政，有什麼看法？



王淺秋說，我們不分藍綠！“我知道您是民視，所以很在乎是哪一個政黨的投資”，包括早期李國鼎、蔣經國大家都在高雄做了非常多的投資，高雄不是一朝一夕做起來的。高雄市是所有朋友包含基層一起打拼出來的。歷經歲月才有今天成果，所以我們說“不分藍綠”，也邀請歷屆市長一起參加就職典禮。歷屆的付出以及百工百業都不再分藍綠了，不是說民進黨做了哪些建設或犯了什麼錯事。既然歷史已經過去，我們往前看不分藍綠，大家一起手牽手讓高雄發大財、讓高雄繁榮。如果這時候還分藍綠，計較哪些是誰做的，這些都沒意義了。



王淺秋說，高雄永遠是陽光好天氣，甚至連就職典禮都不需要雨備，這對高雄來說就是好天氣、好的開始。



政權交接小組今早與市府團隊共同搭船，商討韓國瑜就職航線，王淺秋強調，韓國瑜此舉是要凸顯高雄愛河之美，也讓更多關心高雄的人能夠看到愛河。