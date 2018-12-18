蔡指導政策撈過界？賴清德笑而不答

賴清德出席防疫會議。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18電（記者 楊騰凱）蔡英文近來積極站上第一線，搬出迴廊談話對時事發表看法，談話方向也對行政單位施政造成影響，引起外界討論是否搶了“行政院長”賴清德的職權。賴清德18日出席非洲豬瘟防疫會議時，被媒體問到蔡是否都在談“行政院”的職權？不過賴清德只是笑一笑，並未多做回應。



賴清德18日上午赴“行政院”農業委員會動植物防疫檢疫局，主持“107年（2018年）度非洲豬瘟“中央災害應變中心”第1次跨部會聯繫工作會報”，其餘出席官員還有“內政部長”徐國勇、“農委會”代理主委陳吉仲。會議全程開放攝影並於臉書直播。



賴清德上午進入防檢局前，已有大批媒體駐守在一樓大廳，準備對賴清德提問，他進入大廳後，媒體詢問，會不會覺得蔡英文迴廊談話都在談“行政院長”的職權？不過賴清德只是笑一笑，並未多做回應。



民進黨2018選舉慘敗後，蔡英文積極站上前線，端出“迴廊談話”，針對時事問題直接發表看法，有如隔空下指導棋。蔡英文11日在迴廊談話中提到，未來新出廠機車需加裝ABS（防鎖死煞車）系統，機車可能會漲價，她提醒行政單位要顧及到人民負擔的能力。蔡英文開金口後，“交通部”也宣布要重新檢討暫緩實施。



而賴清德拋出時間到會堅定離開的說法後，對外公開行程似乎有減少的趨勢。上次賴清德對外公開行程要回追到上周三（12日），中間一連5日都無對外公開行程，直到周二（18日）才要到“農委會”舉行防疫會議。