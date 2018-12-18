緬甸空軍首次公開展示“梟龍”戰機

緬甸空軍司令進入“梟龍”座艙。 中評社北京12月18日電／社交媒體消息，緬甸空軍在12月15日舉行的空軍成立71周年慶祝儀式上，展示了JF-17M“梟龍”戰機。這是緬甸空軍接受該機以來首次公開展示“梟龍”戰機。



據報道，除了4架進入緬甸空軍序列的“梟龍”戰機以外，緬甸空軍還展示了一批新接收的裝備，包括ATR-42 2600中型運輸機。



緬甸空軍的米-171部隊和米格-29部隊還做了飛行表演。



緬甸空軍是“梟龍”系列戰機的第一個海外用戶，他們在2015年購買了16架梟龍戰機，目前尚不清楚這些戰機是否全部交付。



緬甸空軍目前擁有31架米格-29戰鬥機，19架強-5攻擊機，24架殲-7M戰鬥機，此外還有一些殲教-7、教練-8等型號的教練機。這16架“梟龍”將替換緬甸空軍現有的24架殲-7戰鬥機和16架強-5攻擊機。



據《簡氏防務周刊》2017年報道，緬甸購買的“梟龍”是Block II型，Block II與Block I型不同，該型號具有空中加油能力和改進的航電系統和電子設備。



除了緬甸空軍意以外，梟龍還出口到了尼日利亞，目前阿塞拜疆和馬來西亞也在與巴基斯坦方面就引進“梟龍”問題進行談判。



來源：觀察者網

