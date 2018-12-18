【CNML格式】 【大 中 小】 【打 印】 “高學低技”勞工人數新高 http://www.CRNTT.com 2018-12-18 11:14:31



政府數據顯示，本港去年從事低技能職位的大學學歷勞工增至17.7萬人，反映學歷和職位錯配的問題持續惡化。資料圖片 中評社香港12月18日電／20年間3萬變17萬，學歷職位錯配持續惡化。



香港文匯報報道，青年發展與向上流動備受社會關注，新論壇和新青年論壇分析政府統計處的數據後，於昨日發佈最新一期香港各世代大學生收入比較研究。研究發現，近代年輕人的初入職及25歲至29歲薪金和增幅均有顯著改善，亦反映出勞動力市場暢旺下，令大學學歷勞工受惠。但研究同時指出，高技能勞工職位的增長追不上大學學歷勞工的增長，學歷與職位錯配的問題持續惡化。新論壇指出，近世代增薪幅度遠遠追不上樓價上升幅度，欲透過置業來改善生活質素，非一般大學學歷勞工的承擔範圍之內。



是次研究將1987年至2017年的大學畢業生以每5年一個世代作比較，收入是以2015年為基準年按綜合消費物價指數調整。



研究發現，年輕世代擁有大學學歷比例再創高峰，其中第七代於25歲至29歲時，已有53.5%擁有大學學歷，比起第六代的45.4%進一步增加了8.1個百分點。



高技職位追不上畢業生增幅



研究亦發現，香港高技術職位勞工數量由1987年的24.7萬人增至2017年的144.1萬人，佔整體技術職位勞工比例亦由9.8%大幅升至45.5%。同期間，持有大學學歷的勞工數量由13.1萬人增至107.8萬人，雖然高技能勞工職位數目仍比大學學歷勞工多，但高技能勞工的增長於1987年至1997年有顯著增長後慢慢回落，大學學歷勞工增長則相反，於近20年的增速加快，反映職位增長追不上大學學歷勞工的增長。



數據同時發現，從事低技能職位的大學學歷勞工進一步上升，由1997年的30，400人增至2017年的17.7萬人；同期間從事低技能職位的大學學歷勞工比例亦由8.4%升至16.4%新高，反映學歷和職位錯配的問題持續惡化。



新論壇促制策增創業就業



新論壇指出，高技術職位增長落後於大學學歷勞工增長的情況屬持續的趨勢，特區政府必須在經濟政策上有所突破，增加香港的經濟發展引擎，為青年人提供不同的創業和優質就業機會，讓他們能一展所長，才能扭轉職位錯配的問題。



研究比較第二代至第八代於20歲至24歲時的收入（可理解為初入職收入），當中以第三代和第四代最高，可達1.5萬元，最低是第七代，只有13，100元；第八代初入職收入有顯著回升，達14，395元。



綜合而言，各世代的收入增長幅度於上世紀80年代至90年代初處於高位 ，其後估計由於1998年亞洲金融風暴所帶來的經濟蕭條以致增速下降，之後再慢慢好轉。



新論壇指出，其實第一、二代大學學歷勞工在職業生涯初期的收入亦不算高，但他們於上世紀90年代經濟繁榮期間的收入上升速度非常快，導致能在30歲至34歲及35歲至39歲時擁有非常高的收入（相對於其他世代同年齡時），職業生涯更踏入高峰。



新論壇指另一影響不同世代收入和向上流動的關鍵原因，是不同世代的置業能力。在之前的研究發現，近世代的增薪幅度遠遠追不上樓價上升的幅度，如果將樓價指數計算在內，收入增長被樓價侵蝕，透過置業來改善生活質素，非一般大學學歷勞工的承擔範圍之內。



世代劃分



第一代 55歲至59歲



第二代 50歲至54歲



第三代 45歲至49歲



第四代 40歲至44歲



第五代 35歲至39歲



第六代 30歲至34歲



第七代 25歲至29歲



第八代 20歲至24歲

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