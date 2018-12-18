台人在海外工作去年73.6萬　赴陸佔55%

2017年有73.6萬的台灣人在海外工作。（照片：“主計總處”提供） 中評社台北12月18日電／“行政院主計總處”17日公布台灣民眾赴海外就業人數，2017年有73.6萬台灣人在海外工作，較2016年增加8千人，增幅達百分之1.1，再創歷年新高；其中赴大陸工作者雖仍高達百分之55，不過總人數比2016年減少2千人，赴美國就業人數則突破10萬人。



“主計總處”觀察近10年來變化，除2011年及2015年受景氣趨緩影響外，台灣人赴海外就業人數均持續增加，2009年為6602萬人，2013年衝破70萬人，2017年攀升至73.6萬人。



“主計總處”表示，整體海外工作人數創新高，赴陸工作者卻反向減少，2017年赴大陸工作人數減少2千人，減幅百分之0.4，赴東南亞地區也減少2千人，減幅百分之1.6，赴美國者則增加2千人，增幅百分之1.8。觀察2009到2017年的8年間，整體赴海外工作者增7.4萬人，平均年增率為百分之1.3，其中赴陸減少4千人，而赴東南亞增加3.2萬人。



以比例來看，2017年台灣人赴海外工作國家或地區，中國大陸（含港澳）達40.5萬人，占比百分之55，為海外工作地區之最大宗；東南亞地區則有10.9萬人，占比百分之14.8。美國10.1萬人，占比百分之13.7，三者合計達百分之84。此外，2017年赴海外工作者中，30到49歲者達35.8萬人，占該年齡層就業人數百分之5.9，不過卻是台灣人赴海外工作的最大宗年齡層，占比達百分之48.6；未滿30歲者則有14.7萬人，占比百分之20。



“主計總處”國勢普查處副處長潘寧馨分析，赴海外工作為勞動市場正常現象，雖然人數逐年增加，但同時國內就業人數也穩定增加，若以占比而言，近年來都在百分之6.5左右，並無顯著波動，且2017年年增率與勞動人口成長幅度不相上下，因此不能據此斷言“人才外流”的情況更加惡化。至於近年台灣人赴陸就業人數下滑，應和企業赴陸投資減少有關。