安委會：嚴格懲處襲擊毆打駕駛員的犯罪行為

中評社香港12月18日電／記者17日從國務院安全生產委員會辦公室獲悉，國務院安委會近日印發關於加強公交車行駛安全和橋梁防護工作的意見，要加大違法懲處力度，對以襲擊毆打駕駛員等方式干擾安全駕駛的犯罪行為，明確適用刑法的具體規定，嚴格偵辦查處。



新華社報道，據國務院安委辦有關負責人介紹，根據意見，各地區、各有關部門要深刻吸取重慶萬州“10·28”公交車墜江事件教訓，進一步加強公交車安全運行保障，健全完善公交車駕駛區域安全防護隔離設施標準，組織對在用公交車駕駛區域安全防護隔離設施進行安裝改造。在重點線路公交車上配備乘務管理人員（安全員）。對駕駛員開展心理和行為干預培訓演練，提高駕駛員安全應對處置突發情況的技能素質。



這位負責人強調，要提高橋梁安全防護水平，全面排查在用城市、公路橋梁防撞護欄設置情況，加強護欄升級改造支撐技術研究，對存在安全隱患的進行徹底整改。對改造難度大且途經重點路段的橋梁，研究科學調整公交線路或採取公交車限速等交通管控措施，並加強對橋梁上車輛運行情況、駕駛行為的監控。



這位負責人要求，要健全長江航運應急救助指揮體系，完善水上搜救應急預案體系，建立有關單位定期會商機制，整合區域性救助基地功能，推進長江幹線巡航救助一體化。嚴格落實國家海上搜救預案，制定完善重特大水上事件應急處置工作方案，開展應急演練。規範社會救援組織管理，健全培訓演練、能力測評、信息發布、分級調用等工作機制。



這位負責人指出，要加強對刑法、治安管理處罰法中關於危害公共安全相關條款的宣傳和警示告誡，曝光一批典型案件，引導社會公眾自覺增強安全意識和規則意識。同時完善獎勵機制，鼓勵乘客勸導和舉報干擾公交車正常行駛的違法行為，對見義勇為的先進個人要予以大力表彰褒獎和宣傳報道。