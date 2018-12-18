美智庫列潛在衝突　首見美中因台灣爆發危機

中評社香港12月18日電／紐約智庫外交關係協會（CFR）最新報告指出，北京在2020年台灣大選前加強施壓，可能導致美中爆發危機。這是歷次報告首見此一潛在衝突，列為優先次序中等的第2級隱憂。



據中央社報道，外交關係協會預防行動中心（CPA）2008年起發表“預防優先次序調查”年度報告，由外交政策專家評估未來一年潛在衝突發生機率、衝擊美國利益程度。2019年版報告今天出爐，專家列出全球30個潛在危機或衝突因素。



今年調查新增4個列入評估的意外事件，美中為台灣爆發危機是其中之一。



儘管美中關係緊繃，衝擊高但機率中等的第1級隱憂中，只有一項涉及中國，也就是中國和台灣等南海主權聲索方在爭議水域爆發武裝對峙。台灣2020年舉行“總統”大選前，北京在政治與經濟面加強對台施壓，導致美中爆發危機，是衝擊高但機率低的第2級隱憂之一。



外交關係協會預防行動中心主任史泰爾斯（Paul B. Stares）表示，這份年度調查以前瞻視野評估全球各地衝突和不穩定因素，用意是協助決策人士關注最重要的風險。



其他衝擊高但機率中等的第1級隱憂包括：嚴重癱瘓美國關鍵基礎設施的網路攻擊、朝鮮非核化談判破局導致朝鮮半島局勢再度緊張、伊朗和美國（或美國盟邦）爆發武裝對峙、恐怖攻擊造成美國本土大規模傷亡。



美國本土遭網路與恐怖攻擊威脅，多年來一直被專家視為頭號隱憂。



敘利亞內戰加劇、委內瑞拉經濟危機與政局不穩、葉門人道危機及阿富汗內部情勢惡化，則被列為衝擊中等但機率高的第1級隱憂。



報告指出，美國總統特朗普政府尚未面對嚴重國際危機，不必像前幾任總統那樣，苦惱是否要派兵介入，但當今世局愈來愈混亂，可以合理推斷，特朗普政府遲早要面對去年1月上任以來首個重大危機。



隨著中日關係改善，專家認為，兩國明年不太可能為東海主權爭議爆發武裝對峙，這項意外事件因而被今年的調查排除。