媒體民調：53%贊成以九二共識為兩岸基礎

最近因為吳寶春事件，九二共識議題被吵得沸沸揚揚。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電／最近因為吳寶春事件吵得沸沸揚揚的九二共識議題，根據《遠見雜誌》昨日發布“台灣民心動向大調查”結果顯示，有53.7%的民眾贊成，以九二共識為基礎發展兩岸關係，與2018年元月比，增加6.2個百分點，不贊成30.4%，與2018年元月調查相比，下降了2.8個百分點。有59.7%的台灣民眾對大陸是好印象。



調查顯示，教育程度愈高支持度也愈高，專科有62.2%。意外的是，被視為天然獨的18至29歲然有58.1%贊成九二共識。



至於民眾對中國大陸整體的印象變好或變壞？48.8%對大陸整體印象變好，僅16.8%變差，認為跟過去一樣的是22.5%，其中，有10.9%認為一樣好，11.6%認為一樣差。總計有59.7%的台灣民眾對大陸印象是好的。而且學歷愈高對大陸印象愈好，大學及以上程度最高為53.8%。



根據《遠見雜誌》長達11年追蹤台灣民眾的統獨立場。結果發現，先維持現況再看情形的民眾，永遠最多，今年有38.0%，與2008年11月《遠見》的調查（39.7%）不相上下。至於永遠維持現狀者（15.6%）也比2008年11月（13.7%）高出1.9個百分點。



長期而言，贊成“台灣獨立”者有下降趨勢，今年支持比例22.8%比2008年11月的28.2%，低5.4個百分點，至於贊成與大陸統一者則有上升趨勢，今年支持比例14.7%，比2008年11月的8.7%，高出6個百分點。



這項調查對象為居住在台灣地區，年滿18歲以上民眾，調查期間為2018年12月6日至12月10日。調查方式為電腦輔助電話訪問，完訪1045份。以95%信賴度，估最大抽樣誤差為±3.03%。

